Predsjednik Kine Xi Jinping ugostit će sjevernokorejskog lidera Kima Jong Una u Pekingu na bilateralnom samitu, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo vanjskih poslova Kine.

"Xi i Kim održat će razgovore kako bi razmijenili detaljna mišljenja o kinesko-sjevernokorejskim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa", rekao je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun novinarima u glavnom gradu.

To bi bio njihov šesti bilateralni samit od 2018. godine.

Guo nije naveo vrijeme ni datum samita.

Međutim, dodao je: "Kina je spremna sarađivati sa Sjevernom Korejom na jačanju strateške komunikacije, unapređenju razmjene i saradnje, produbljivanju dijeljenja iskustava u upravljanju te napredovanju razvoja njihovih socijalističkih ciljeva i tradicionalnih prijateljskih kooperativnih odnosa između Kine i Sjeverne Koreje."

Kim je u Pekingu, u svojoj petoj posjeti Kini, gdje je u srijedu prisustvovao kineskoj paradi pobjede zajedno s Xijem, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i 26-oricom stranih lidera.

Kim, 41, putovao je u Peking svojim specijalnim oklopnim vozom, u pratnji ministrice vanjskih poslova Choe Son Hui i drugih visokih zvaničnika. U glavni grad stigao je u utorak poslijepodne, oko 20 sati nakon što je krenuo iz Pjongjanga u ponedjeljak poslijepodne.