SVIJET
2 minuta čitanja
Xi i Kim će održati bilateralni samit u Pekingu o kinesko-sjevernokorejskim odnosima
Planirani samit bio bi šesti bilateralni sastanak kineskog lidera Xija Jinpinga i Kima Jong Una. Xi je posljednji put posjetio Sjevernu Koreju 2019, dok Kina ostaje ključni ekonomski partner Pjongjanga.
Xi i Kim će održati bilateralni samit u Pekingu o kinesko-sjevernokorejskim odnosima
To bi bio njihov šesti bilateralni samit od 2018. godine. / AP
4 Septembar 2025

Predsjednik Kine Xi Jinping ugostit će sjevernokorejskog lidera Kima Jong Una u Pekingu na bilateralnom samitu, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo vanjskih poslova Kine.

"Xi i Kim održat će razgovore kako bi razmijenili detaljna mišljenja o kinesko-sjevernokorejskim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa", rekao je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun novinarima u glavnom gradu.

To bi bio njihov šesti bilateralni samit od 2018. godine.

Guo nije naveo vrijeme ni datum samita.

Međutim, dodao je: "Kina je spremna sarađivati sa Sjevernom Korejom na jačanju strateške komunikacije, unapređenju razmjene i saradnje, produbljivanju dijeljenja iskustava u upravljanju te napredovanju razvoja njihovih socijalističkih ciljeva i tradicionalnih prijateljskih kooperativnih odnosa između Kine i Sjeverne Koreje."

Kim je u Pekingu, u svojoj petoj posjeti Kini, gdje je u srijedu prisustvovao kineskoj paradi pobjede zajedno s Xijem, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i 26-oricom stranih lidera.

Kim, 41, putovao je u Peking svojim specijalnim oklopnim vozom, u pratnji ministrice vanjskih poslova Choe Son Hui i drugih visokih zvaničnika. U glavni grad stigao je u utorak poslijepodne, oko 20 sati nakon što je krenuo iz Pjongjanga u ponedjeljak poslijepodne.

Preporučeno

U pratnji mu je i kćerka Kim Ju Ae, u svojoj prvoj inostranoj posjeti sa sjevernokorejskim liderom.

Xi i Kim održali su svojih prvih pet samita u periodu od samo dvije godine, 2018. i 2019.

Kasnije je pandemija COVID-19 ometala prekogranična putovanja.

Kina je ključni ekonomski partner Sjeverne Koreje, čija je ekonomija 2024. zabilježila najveći rast u posljednjih osam godina.

Procjenjuje se da je bruto domaći proizvod Sjeverne Koreje porastao za 3,7 posto na godišnjem nivou u 2024, nakon rasta od 3,1 posto u 2023, saopćila je prošlog mjeseca Centralna banka Južne Koreje.

Dodaje se da je rast predvodio porast izvoza te napredak u građevinskoj i proizvodnoj industriji.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us