Predsjednik Kine Xi Jinping ugostit će sjevernokorejskog lidera Kima Jong Una u Pekingu na bilateralnom samitu, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo vanjskih poslova Kine.
"Xi i Kim održat će razgovore kako bi razmijenili detaljna mišljenja o kinesko-sjevernokorejskim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa", rekao je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun novinarima u glavnom gradu.
To bi bio njihov šesti bilateralni samit od 2018. godine.
Guo nije naveo vrijeme ni datum samita.
Međutim, dodao je: "Kina je spremna sarađivati sa Sjevernom Korejom na jačanju strateške komunikacije, unapređenju razmjene i saradnje, produbljivanju dijeljenja iskustava u upravljanju te napredovanju razvoja njihovih socijalističkih ciljeva i tradicionalnih prijateljskih kooperativnih odnosa između Kine i Sjeverne Koreje."
Kim je u Pekingu, u svojoj petoj posjeti Kini, gdje je u srijedu prisustvovao kineskoj paradi pobjede zajedno s Xijem, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i 26-oricom stranih lidera.
Kim, 41, putovao je u Peking svojim specijalnim oklopnim vozom, u pratnji ministrice vanjskih poslova Choe Son Hui i drugih visokih zvaničnika. U glavni grad stigao je u utorak poslijepodne, oko 20 sati nakon što je krenuo iz Pjongjanga u ponedjeljak poslijepodne.
U pratnji mu je i kćerka Kim Ju Ae, u svojoj prvoj inostranoj posjeti sa sjevernokorejskim liderom.
Xi i Kim održali su svojih prvih pet samita u periodu od samo dvije godine, 2018. i 2019.
Kasnije je pandemija COVID-19 ometala prekogranična putovanja.
Kina je ključni ekonomski partner Sjeverne Koreje, čija je ekonomija 2024. zabilježila najveći rast u posljednjih osam godina.
Procjenjuje se da je bruto domaći proizvod Sjeverne Koreje porastao za 3,7 posto na godišnjem nivou u 2024, nakon rasta od 3,1 posto u 2023, saopćila je prošlog mjeseca Centralna banka Južne Koreje.
Dodaje se da je rast predvodio porast izvoza te napredak u građevinskoj i proizvodnoj industriji.