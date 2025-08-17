SVIJET
2 minuta čitanja
Španija se bori s požarima: Troje mrtvih, izgorjelo 115.000 hektara zemljišta
Hiljade ljudi prisiljeno na evakuaciju, izvijestili su lokalni mediji u nedjelju.
Španija se bori s požarima: Troje mrtvih, izgorjelo 115.000 hektara zemljišta
Najpogođenija je regija Kastilja i Leon, gdje je aktivno više od 20 požara u provincijama Zamora, Leon, Salamanca i Avila / AA
17 August 2025

Španija se suočava s razornim talasom šumskih požara koji su do sada spalili više od 115.000 hektara zemljišta, prisilili hiljade ljudi na evakuaciju i odnijeli najmanje tri života, izvijestili su lokalni mediji u nedjelju.

Najpogođenija je regija Kastilja i Leon, gdje je aktivno više od 20 požara u provincijama Zamora, Leon, Salamanca i Avila, prenosi RTVE. U Galiciji je aktivno 14 požara, a samo u provinciji Ourense izgorjelo je više od 46.000 hektara.Vlasti su izdale upozorenja stanovništvu, dok se 68 ljudi i dalje nalazi pod naredbom o zabrani kretanja.

Požari bukte i u Asturiji i Ekstremaduri. Posebnu zabrinutost izaziva požar Jarilla, koji je progutao 4.800 hektara i još uvijek je „potpuno van kontrole“, šireći se prema gradu Plasenciji. Prema izvještajima, u toj regiji aktivno je još sedam požara.

U Valenciji vatrogasci su uspjeli stabilizovati požare u mjestima Teresa de Cofrentes i Xativa. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je širom zemlje trenutno 19 požara na nivou 2 ozbiljnosti.

Preporučeno

Premijer Pedro Sanchez trebao bi danas posjetiti pogođena područja u Ourenseu i Leonu, gdje će se sastati sa spasilačkim i koordinacionim timovima. Opoziciona Narodna partija pozvala je centralnu vladu da angažuje vojsku u podršci gašenju požara.

Požari su poremetili i saobraćaj, obustavljen je brzi željeznički saobraćaj između Madrida i Galicije, dok je u Caceresu općina Segura de Toro stavljena pod naredbu o zabrani kretanja jer se vatra približila naselju. Regionalne vlasti u Ekstremaduri najavile su da će zatražiti vojnu pomoć zbog „ekstremne ozbiljnosti“ situacije.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us