Španija se suočava s razornim talasom šumskih požara koji su do sada spalili više od 115.000 hektara zemljišta, prisilili hiljade ljudi na evakuaciju i odnijeli najmanje tri života, izvijestili su lokalni mediji u nedjelju.

Najpogođenija je regija Kastilja i Leon, gdje je aktivno više od 20 požara u provincijama Zamora, Leon, Salamanca i Avila, prenosi RTVE. U Galiciji je aktivno 14 požara, a samo u provinciji Ourense izgorjelo je više od 46.000 hektara.Vlasti su izdale upozorenja stanovništvu, dok se 68 ljudi i dalje nalazi pod naredbom o zabrani kretanja.

Požari bukte i u Asturiji i Ekstremaduri. Posebnu zabrinutost izaziva požar Jarilla, koji je progutao 4.800 hektara i još uvijek je „potpuno van kontrole“, šireći se prema gradu Plasenciji. Prema izvještajima, u toj regiji aktivno je još sedam požara.

U Valenciji vatrogasci su uspjeli stabilizovati požare u mjestima Teresa de Cofrentes i Xativa. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je širom zemlje trenutno 19 požara na nivou 2 ozbiljnosti.