SVIJET
3 minuta čitanja
Stotine hiljada ljudi protestovali širom Evrope u podršci Gazi usred genocida Izraela
Demonstranti su također bili protiv plana Izraela da anektira i okupira blokirani enklavni prostor, što je globalno osuđeno.
Stotine hiljada ljudi protestovali širom Evrope u podršci Gazi usred genocida Izraela
U mnogim evropskim gradovima demonstranti su osudili izraelski plan aneksije Gaze i oštro kritizirali njihovo prisilno gladovanje Palestinaca. / AA
11 sati prošlost

Stotine hiljada demonstranata u Turkiye i evropskim zemljama održali su skupove i marševe u znak solidarnosti s opkoljenim Palestincima u Gazi, zahtijevajući kraj izraelskog nasilja nad ovim područjem.

Desetine hiljada pro-palestinskih demonstranata okupilo se u istanbulskom Beyazit trgu u subotu navečer nakon večernje molitve kako bi izrazili svoje protivljenje izraelskom genocidu i prisilnom izgladnjivanju u Gazi.

Protest, u kojoj su učestvovale nevladine organizacije i brojni građani, nastavila se maršom prema historijskoj džamiji Ayasofya.

Britanci su u subotu izašli na ulice Londona kako bi protestovali protiv napada i zahtijevali hitan prekid vatre u okviru 30. Nacionalnog marša za Palestinu.

Stotine hiljada ljudi marširalo je prema uredu premijera iz centralnog Russell Squarea pod sloganom: "Zaustavite izgladnjivanje Gaze."

Palestine Solidarity Campaign (PSC), jedan od organizatora pro-palestinskih protesta širom zemlje, napisao je na platformi X prije protesta da Izrael izgladnjuje Palestince u Gazi do smrti. "Naša vlada mora poduzeti mjere kako bi zaustavila izraelski genocid," navedeno je.

Noseći palestinske zastave, okupljeni su uzvikivali slogane, uključujući i one koji kritikuju britansku vladu zbog "saučesništva" u genocidu.

Švedska, Nizozemska

Stotine ljudi u Stockholmu protestovalo je protiv izraelskih planova za okupaciju Gaze.

Demonstranti su se okupili u području Odenplan s raznim transparentima koji osuđuju izraelske napade i podršku SAD-a Izraelu.

Kasnije su marširali prema Ministarstvu vanjskih poslova.

Ratni kabinet Izraela odobrio je planove premijera Benjamina Netanyahua za okupaciju, koji su naišli na široko protivljenje, u petak rano ujutro.

Mnogi su također izašli na ulice Amsterdama kako bi protestovali protiv plana i zapadne podrške Izraelu.

Demonstranti su zahtijevali hitnu i neograničenu dostavu pomoći u Gazu.

Španija, Švicarska

Nekoliko pro-palestinskih skupova održano je u Španiji, uključujući Madrid, kako bi se protestovalo protiv izraelskih napada i izgladnjivanja u Gazi.

Preporučeno

Noseći palestinske zastave, demonstranti su uzvikivali "Kraj genocidu" tokom skupa u Madridu.

Neki su lupali loncima i tavama kako bi protestovali protiv izgladnjivanja u opkoljenom palestinskom području.

Hiljade ljudi okupilo se u Jardin Anglais u Ženevi kako bi protestovali protiv prisilnog izgladnjivanja i povezanih smrti u Gazi uzrokovanih izraelskom blokadom.

Okupljeni su održali sjedeći protest tokom demonstracija, uzvikujući slogane na engleskom, francuskom i arapskom jeziku.

Noseći palestinske zastave, demonstranti su lupali loncima i tavama kako bi podigli svijest o izgladnjivanju u Gazi.

Okupljeni su također zahtijevali kraj međunarodne podrške izraelskoj represiji nad Palestincima.

Izraelski genocid u Gazi

Izrael je do sada ubio preko 61.300 Palestinaca, većinom žena i djece, u opkoljenom području od 2023. godine.

Oko 11.000 Palestinaca se strahuje da su zatrpani ispod ruševina uništenih domova, prema zvaničnoj palestinskoj novinskoj agenciji WAFA.

Stručnjaci, međutim, tvrde da stvarni broj poginulih značajno premašuje ono što su vlasti u Gazi prijavile, procjenjujući da bi mogao biti oko 200.000.

Tokom genocida, Izrael je većinu opkoljenog područja pretvorio u ruševine i praktično raselio cijelo stanovništvo.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na ovom području.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us