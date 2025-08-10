Stotine hiljada demonstranata u Turkiye i evropskim zemljama održali su skupove i marševe u znak solidarnosti s opkoljenim Palestincima u Gazi, zahtijevajući kraj izraelskog nasilja nad ovim područjem.
Desetine hiljada pro-palestinskih demonstranata okupilo se u istanbulskom Beyazit trgu u subotu navečer nakon večernje molitve kako bi izrazili svoje protivljenje izraelskom genocidu i prisilnom izgladnjivanju u Gazi.
Protest, u kojoj su učestvovale nevladine organizacije i brojni građani, nastavila se maršom prema historijskoj džamiji Ayasofya.
Britanci su u subotu izašli na ulice Londona kako bi protestovali protiv napada i zahtijevali hitan prekid vatre u okviru 30. Nacionalnog marša za Palestinu.
Stotine hiljada ljudi marširalo je prema uredu premijera iz centralnog Russell Squarea pod sloganom: "Zaustavite izgladnjivanje Gaze."
Palestine Solidarity Campaign (PSC), jedan od organizatora pro-palestinskih protesta širom zemlje, napisao je na platformi X prije protesta da Izrael izgladnjuje Palestince u Gazi do smrti. "Naša vlada mora poduzeti mjere kako bi zaustavila izraelski genocid," navedeno je.
Noseći palestinske zastave, okupljeni su uzvikivali slogane, uključujući i one koji kritikuju britansku vladu zbog "saučesništva" u genocidu.
Švedska, Nizozemska
Stotine ljudi u Stockholmu protestovalo je protiv izraelskih planova za okupaciju Gaze.
Demonstranti su se okupili u području Odenplan s raznim transparentima koji osuđuju izraelske napade i podršku SAD-a Izraelu.
Kasnije su marširali prema Ministarstvu vanjskih poslova.
Ratni kabinet Izraela odobrio je planove premijera Benjamina Netanyahua za okupaciju, koji su naišli na široko protivljenje, u petak rano ujutro.
Mnogi su također izašli na ulice Amsterdama kako bi protestovali protiv plana i zapadne podrške Izraelu.
Demonstranti su zahtijevali hitnu i neograničenu dostavu pomoći u Gazu.
Španija, Švicarska
Nekoliko pro-palestinskih skupova održano je u Španiji, uključujući Madrid, kako bi se protestovalo protiv izraelskih napada i izgladnjivanja u Gazi.
Noseći palestinske zastave, demonstranti su uzvikivali "Kraj genocidu" tokom skupa u Madridu.
Neki su lupali loncima i tavama kako bi protestovali protiv izgladnjivanja u opkoljenom palestinskom području.
Hiljade ljudi okupilo se u Jardin Anglais u Ženevi kako bi protestovali protiv prisilnog izgladnjivanja i povezanih smrti u Gazi uzrokovanih izraelskom blokadom.
Okupljeni su održali sjedeći protest tokom demonstracija, uzvikujući slogane na engleskom, francuskom i arapskom jeziku.
Noseći palestinske zastave, demonstranti su lupali loncima i tavama kako bi podigli svijest o izgladnjivanju u Gazi.
Okupljeni su također zahtijevali kraj međunarodne podrške izraelskoj represiji nad Palestincima.
Izraelski genocid u Gazi
Izrael je do sada ubio preko 61.300 Palestinaca, većinom žena i djece, u opkoljenom području od 2023. godine.
Oko 11.000 Palestinaca se strahuje da su zatrpani ispod ruševina uništenih domova, prema zvaničnoj palestinskoj novinskoj agenciji WAFA.
Stručnjaci, međutim, tvrde da stvarni broj poginulih značajno premašuje ono što su vlasti u Gazi prijavile, procjenjujući da bi mogao biti oko 200.000.
Tokom genocida, Izrael je većinu opkoljenog područja pretvorio u ruševine i praktično raselio cijelo stanovništvo.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na ovom području.