Stotine hiljada demonstranata u Turkiye i evropskim zemljama održali su skupove i marševe u znak solidarnosti s opkoljenim Palestincima u Gazi, zahtijevajući kraj izraelskog nasilja nad ovim područjem.

Desetine hiljada pro-palestinskih demonstranata okupilo se u istanbulskom Beyazit trgu u subotu navečer nakon večernje molitve kako bi izrazili svoje protivljenje izraelskom genocidu i prisilnom izgladnjivanju u Gazi.

Protest, u kojoj su učestvovale nevladine organizacije i brojni građani, nastavila se maršom prema historijskoj džamiji Ayasofya.

Britanci su u subotu izašli na ulice Londona kako bi protestovali protiv napada i zahtijevali hitan prekid vatre u okviru 30. Nacionalnog marša za Palestinu.

Stotine hiljada ljudi marširalo je prema uredu premijera iz centralnog Russell Squarea pod sloganom: "Zaustavite izgladnjivanje Gaze."

Palestine Solidarity Campaign (PSC), jedan od organizatora pro-palestinskih protesta širom zemlje, napisao je na platformi X prije protesta da Izrael izgladnjuje Palestince u Gazi do smrti. "Naša vlada mora poduzeti mjere kako bi zaustavila izraelski genocid," navedeno je.

Noseći palestinske zastave, okupljeni su uzvikivali slogane, uključujući i one koji kritikuju britansku vladu zbog "saučesništva" u genocidu.

Švedska, Nizozemska

Stotine ljudi u Stockholmu protestovalo je protiv izraelskih planova za okupaciju Gaze.

Demonstranti su se okupili u području Odenplan s raznim transparentima koji osuđuju izraelske napade i podršku SAD-a Izraelu.

Kasnije su marširali prema Ministarstvu vanjskih poslova.

Ratni kabinet Izraela odobrio je planove premijera Benjamina Netanyahua za okupaciju, koji su naišli na široko protivljenje, u petak rano ujutro.

Mnogi su također izašli na ulice Amsterdama kako bi protestovali protiv plana i zapadne podrške Izraelu.

Demonstranti su zahtijevali hitnu i neograničenu dostavu pomoći u Gazu.

Španija, Švicarska

Nekoliko pro-palestinskih skupova održano je u Španiji, uključujući Madrid, kako bi se protestovalo protiv izraelskih napada i izgladnjivanja u Gazi.