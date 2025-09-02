SVIJET
1 minuta čitanja
Xi i Putin razgovarali u Pekingu
Ruski predsjednik stigao je u kinesku prijestolnicu nakon što je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju.
Xi i Putin razgovarali u Pekingu
Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, objavila je novinska agencija Xinhua. / AP
2 Septembar 2025

Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, objavila je novinska agencija Xinhua.

Razgovarali su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Očekivalo se da će razgovarati o ratu u Ukrajini i prošlomjesečnom samitu između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci.

Preporučeno

Putin je stigao u Peking nakon učestvovanja na 25. samitu Šangajske organizacije za saradnju (SOC) u kineskom gradu Tianjinu.

Zajedno sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom bit će među državnim liderima iz 26 zemalja koji će u srijedu prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu.

Xi, Putin i mongolska predsjednica Ukhnaa Khurelsukh također su u utorak ujutro održali trilateralni sastanak u Pekingu.

IZVOR:AA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us