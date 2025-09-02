Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, objavila je novinska agencija Xinhua.
Razgovarali su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.
Očekivalo se da će razgovarati o ratu u Ukrajini i prošlomjesečnom samitu između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci.
Putin je stigao u Peking nakon učestvovanja na 25. samitu Šangajske organizacije za saradnju (SOC) u kineskom gradu Tianjinu.
Zajedno sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom bit će među državnim liderima iz 26 zemalja koji će u srijedu prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu.
Xi, Putin i mongolska predsjednica Ukhnaa Khurelsukh također su u utorak ujutro održali trilateralni sastanak u Pekingu.