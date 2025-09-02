Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, objavila je novinska agencija Xinhua.

Razgovarali su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Očekivalo se da će razgovarati o ratu u Ukrajini i prošlomjesečnom samitu između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci.