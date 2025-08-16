Mađarski premijer Viktor Orban poručio je u subotu u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je svijet danas sigurnije mjesto nego jučer, nakon, kako je naveo, prvih koraka u obnovi dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

„Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile razgrađuju okvir svoje saradnje i razmjenjuju neprijateljske poruke. Tome je sada došao kraj. Danas je svijet sigurnije mjesto nego što je bio jučer. Neka svaki vikend bude barem ovako dobar“, naveo je Orban.

Njegov glasnogovornik Zoltan Kovacs također je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, istakao da je Orban "ponovo bio u pravu," naglasivši da jedino dijalog između Washingtona i Moskve može otvoriti vrata miru.