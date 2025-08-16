SVIJET
1 minuta čitanja
Orban o susretu Trumpa i Putina: Svijet je danas sigurnije mjesto nego jučer
Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile razgrađuju okvir svoje saradnje i razmjenjuju neprijateljske poruke. Tome je sada došao kraj, poručio je mađarski premijer.
"Neka svaki vikend bude barem ovako dobar“, naveo je Orban. / Reuters
16 August 2025

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je u subotu u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je svijet danas sigurnije mjesto nego jučer, nakon, kako je naveo, prvih koraka u obnovi dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

„Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile razgrađuju okvir svoje saradnje i razmjenjuju neprijateljske poruke. Tome je sada došao kraj. Danas je svijet sigurnije mjesto nego što je bio jučer. Neka svaki vikend bude barem ovako dobar“, naveo je Orban.

Njegov glasnogovornik Zoltan Kovacs također je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, istakao da je Orban "ponovo bio u pravu," naglasivši da jedino dijalog između Washingtona i Moskve može otvoriti vrata miru.

Preporučeno

„Predsjednik Trump i predsjednik Putin sada su načinili prve, odavno očekivane korake ka proboju. Molimo se da je ovo početak puta ka miru“, poručio je Kovacs.

Predsjednici Rusije i SAD-a, Vladimir Putin i Donald Trump održali su u petak samit na Aljasci, nakon kojeg su izrazili nadu da će postignuto razumijevanje utrti put miru u Ukrajini, ali i naglasili da nije postignut dogovor.

