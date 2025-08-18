Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Washington 18. augusta na jedan od najtežih sastanaka u svojoj političkoj karijeri s američkim liderom Donaldom Trumpom. Pregovori su se fokusirali na Trumpov zahtjev da Kijev prizna Krim kao ruski.
Uoči sastanka, šef Bijele kuće je izjavio da Zelenski može „gotovo odmah da okonča rat“ ako odustane od teritorijalnih pretenzija na Krim i od planova za članstvo u NATO-u. Trump je ranije više puta isticao da je odbijanje Kijeva da prizna Krim kao ruski „štetno“ za pregovore, a zahtjev za povratkom poluotoka nazvao je „besmislenim“.
Zelenski je u odgovoru izjavio da Ukrajina teži miru, ali da ne namjerava da se odrekne svoje teritorije.
„Ne onako kako je to bilo prije nekoliko godina, kada su Ukrajinu primorali da preda Krim i dio Donbasa“, napisao je ukrajinski lider na svom Telegram kanalu.
Predsjednik je podsjetio na Budimpeštanski memorandum iz 1994. godine, prema kojem se Kijev odrekao nuklearnog oružja u zamjenu za sigurnosne garancije Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Prema Zelenskom, Moskva je prekršila te obaveze.
„Naravno, Krim se tada nije trebao odreći, baš kao što se Ukrajinci nakon 2022. nisu odrekli Kijeva, Odese ili Harkova“, naglasio je Zelenski. „Borimo se za svoju zemlju, za svoju nezavisnost. Rusija mora okončati ovaj rat.“
Američki državni sekretar Marco Rubio je u intervjuu za NBC News primijetio da „niko ne prisiljava Ukrajinu da se ičega odrekne“, ali je priznao da bi mirovni sporazum mogao propasti ako teritorijalno pitanje ostane neriješeno.
Moskva također nastavlja insistirati da status Krima nije predmet rasprave, to je zatvoreno pitanje. Predsjednik Vladimir Putin, samo nekoliko dana prije samita s Trumpom na Aljasci, izjavio je da svaki sporazum mora biti uvjetovan međunarodnim priznanjem Krima, Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja – pet ukrajinskih regija koje je okupirala Moskva – kao dijela Rusije.
Nakon razgovora na Aljasci, Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff nagovijestio je da je Moskva spremna na "određenu fleksibilnost" po teritorijalnom pitanju, bez preciziranja detalja. Izrazio je nadu da će sastanak u Bijeloj kući sa Zelenskim pomoći u postizanju "jasnoće".
Zelenski, međutim, insistira da se o granicama Ukrajine može razgovarati samo u trilateralnom formatu - Kijev, Moskva i Washington.