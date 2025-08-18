Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Washington 18. augusta na jedan od najtežih sastanaka u svojoj političkoj karijeri s američkim liderom Donaldom Trumpom. Pregovori su se fokusirali na Trumpov zahtjev da Kijev prizna Krim kao ruski.

Uoči sastanka, šef Bijele kuće je izjavio da Zelenski može „gotovo odmah da okonča rat“ ako odustane od teritorijalnih pretenzija na Krim i od planova za članstvo u NATO-u. Trump je ranije više puta isticao da je odbijanje Kijeva da prizna Krim kao ruski „štetno“ za pregovore, a zahtjev za povratkom poluotoka nazvao je „besmislenim“.

Zelenski je u odgovoru izjavio da Ukrajina teži miru, ali da ne namjerava da se odrekne svoje teritorije.

„Ne onako kako je to bilo prije nekoliko godina, kada su Ukrajinu primorali da preda Krim i dio Donbasa“, napisao je ukrajinski lider na svom Telegram kanalu.

Predsjednik je podsjetio na Budimpeštanski memorandum iz 1994. godine, prema kojem se Kijev odrekao nuklearnog oružja u zamjenu za sigurnosne garancije Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Prema Zelenskom, Moskva je prekršila te obaveze.

„Naravno, Krim se tada nije trebao odreći, baš kao što se Ukrajinci nakon 2022. nisu odrekli Kijeva, Odese ili Harkova“, naglasio je Zelenski. „Borimo se za svoju zemlju, za svoju nezavisnost. Rusija mora okončati ovaj rat.“