Predsjednik SAD-a Trump želi brzi sastanak Putina i Zelenskog. Rusija, međutim, postavlja uvjete koji se čine neispunjivima za Ukrajinu.
„Putin je spreman sastati se sa Zelenskim kada se pripremi dnevni red za samit, a taj dnevni red još uopšte nije gotov“, izjavio je Lavrov / DPA
23 August 2025

Sastanak na vrhu između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog trenutno je za Rusiju nerealističan.

„Putin je spreman sastati se sa Zelenskim kada se pripremi dnevni red za samit, a taj dnevni red još uopšte nije gotov“, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za američku televizijsku mrežu NBC.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je podršku takvom sastanku kako bi se okončao rat u Ukrajini. Moskva se do sada o tome izjašnjavala neodređeno.

Lavrov je izjavio da pitanja koja bi trebala biti riješena prije takvog sastanka uključuju teritorijalne ustupke i ukrajinsko odricanje od članstva u zapadnom vojnom savezu. „Zelenski je na sve rekao 'ne'“, dodao je Lavrov.

Tokom rata koji traje već tri i po godine, Rusija je gotovo u potpunosti zauzela istočnoukrajinsku regiju Lugansk, dok su oblasti Donjeck, Zaporožje i Herson djelimično pod kontrolom Moskve. Za zamrzavanje fronta u Zaporožju i Hersonu, Putin navodno zahtijeva da Kijev potpuno odustane od regija Lugansk i Donjeck. Poluostrvo Krim, koje Moskva također smatra svojim, Rusija kontroliše još od 2014. godine.

Zelenski optužuje Moskvu

Nakon samita na Aljasci prošlog petka, američki predsjednik Trump, Zelenski i evropski lideri razgovarali su u ponedjeljak o mirovnom procesu za Ukrajinu. Prema Trumpovim zamislima, sljedeći korak bi trebao biti sastanak Putina i Zelenskog.

Zelenski je optužio Moskvu da nije zainteresovana za mir. „Iskreno, signali iz Rusije trenutno su jednostavno nepristojni“, izjavio je. „Pokušavaju izbjeći potrebu za sastankom. Ne žele okončati ovaj rat. Nastavljaju svoje masovne napade na Ukrajinu i vrlo intenzivne napade na frontu.“

Rute hvali Trumpa

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pohvalio je Trumpa tokom posjete Kijevu u petak. Trump je, prema njegovim riječima, unio dinamiku u pregovore. „Također je jasno stavio do znanja da će SAD biti uključene u pružanje sigurnosnih garancija za Ukrajinu“, izjavio je Rute. On je te garancije nazvao ključnim faktorom za trajni mir u Ukrajini.

