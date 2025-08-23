Sastanak na vrhu između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog trenutno je za Rusiju nerealističan.

„Putin je spreman sastati se sa Zelenskim kada se pripremi dnevni red za samit, a taj dnevni red još uopšte nije gotov“, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za američku televizijsku mrežu NBC.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je podršku takvom sastanku kako bi se okončao rat u Ukrajini. Moskva se do sada o tome izjašnjavala neodređeno.

Lavrov je izjavio da pitanja koja bi trebala biti riješena prije takvog sastanka uključuju teritorijalne ustupke i ukrajinsko odricanje od članstva u zapadnom vojnom savezu. „Zelenski je na sve rekao 'ne'“, dodao je Lavrov.

Tokom rata koji traje već tri i po godine, Rusija je gotovo u potpunosti zauzela istočnoukrajinsku regiju Lugansk, dok su oblasti Donjeck, Zaporožje i Herson djelimično pod kontrolom Moskve. Za zamrzavanje fronta u Zaporožju i Hersonu, Putin navodno zahtijeva da Kijev potpuno odustane od regija Lugansk i Donjeck. Poluostrvo Krim, koje Moskva također smatra svojim, Rusija kontroliše još od 2014. godine.