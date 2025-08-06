Savjetnik Kremlja izjavio je u srijedu da je sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa, u Moskvi bio koristan i konstruktivan.

"Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Steven Witkoff primljen je jutros kod našeg predsjednika. Održan je vrlo koristan i konstruktivan razgovor", rekao je Jurij Ušakov novinarima u ruskoj prijestolnici nakon razgovora koji su, prema državnoj novinskoj agenciji RIA, trajali oko tri sata.

Ušakov je rekao da su razgovarali o ratu u Ukrajini i mogućnostima razvoja strateške saradnje između Moskve i Washingtona.

Dodao je da je ruska strana prenijela određene signale u vezi s konfliktom, te da su odgovarajući signali primljeni i u ime Trumpa.

"Putin je sada u potpunosti informisan o trenutnoj situaciji", rekao je Ušakov.