Kremlj: Sastanak Putina i Witkoffa u Moskvi bio koristan i konstruktivan
Ušakov je rekao da su razgovarali o ratu u Ukrajini i mogućnostima razvoja strateške saradnje između Moskve i Washingtona.
Witkoff je ranije u srijedu stigao u Moskvu, u okviru svoje pete posjete Rusiji od početka godine. / AP
Savjetnik Kremlja izjavio je u srijedu da je sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa, u Moskvi bio koristan i konstruktivan.

"Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Steven Witkoff primljen je jutros kod našeg predsjednika. Održan je vrlo koristan i konstruktivan razgovor", rekao je Jurij Ušakov novinarima u ruskoj prijestolnici nakon razgovora koji su, prema državnoj novinskoj agenciji RIA, trajali oko tri sata.

Ušakov je rekao da su razgovarali o ratu u Ukrajini i mogućnostima razvoja strateške saradnje između Moskve i Washingtona.

Dodao je da je ruska strana prenijela određene signale u vezi s konfliktom, te da su odgovarajući signali primljeni i u ime Trumpa.

"Putin je sada u potpunosti informisan o trenutnoj situaciji", rekao je Ušakov.

"Trump još nije informisan o rezultatima ovog sastanka. Zato bih se suzdržao od detaljnijih komentara", dodao je.

Witkoff je ranije u srijedu stigao u Moskvu, u okviru svoje pete posjete Rusiji od početka godine. Posljednji put se s Putinom sastao 25. aprila.

Najnovija posjeta dogodila se dva dana prije isteka Trumpovog desetodnevnog roka koji je dao Rusiji da postigne sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom.

U junu je Trump dao rok od 50 dana, nakon čega je zaprijetio uvođenjem carina do 100 posto na robu iz Rusije i njenih trgovinskih partnera, osim ako Moskva i Kijev ne postignu mirovni sporazum.

Trump je 29. jula rekao da je odlučio smanjiti taj rok na 10 dana zbog svog "razočaranja" u Putina.

