Ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong Un razgovarali su o dugoročnim planovima za saradnju tokom razgovora u Pekingu, a Kim je obećao "punu" podršku Moskvi, izvijestili su u četvrtak sjevernokorejski državni mediji.

Dvojica lidera sastala su se u srijedu u Pekingu, gdje su prisustvovali vojnoj paradi povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata.

"Kim i Putin detaljno su razgovarali o dugoročnim planovima za saradnju između dvije zemlje i potvrdili svoju čvrstu volju da nastave voditi bilateralne odnose na visokom nivou", izvijestila je sjevernokorejska državna novinska agencija.

Parada je poslužila kao prva multilateralna diplomatska pozornica za Kima, koji je stajao uz Xija i Putina.

Putin je rekao da će Rusija uvijek pamtiti žrtve koje su podnijele sjevernokorejske trupe raspoređene za rat Moskve s Ukrajinom.

Naglašavajući da Sjeverna Koreja smatra bratskom dužnošću pružiti pomoć Moskvi, Kim je rekao da će njegova zemlja u potpunosti podržati napore Rusije da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.

To je bio četvrti bilateralni samit između dvojice lidera nakon što su Putin i Kim prošle godine u Pjongjangu potpisali sveobuhvatno strateško partnerstvo kojim se od obje strane zahtijeva da pruže vojnu podršku u slučaju napada treće strane.

Kim se obavezao da će provoditi međudržavni sporazum u punom povjerenju, rekavši da pomoć Rusiji vidi kao bratsku dužnost i u budućnosti.

Sjeverna Koreja je poslala oko 15.000 vojnika i oružje kako bi podržala ruske ratne napore od prošlog oktobra, prema podacima južnokorejske obavještajne agencije.

Navodno je Pjongjang izgubio oko 2.000 vojnika u ratu u Ukrajini.