Zemlje Južnog Kavkaza, Armenija i Azerbejdžan, u petak su potpisale mirovni "plan puta", za koji je američki predsjednik Donald Trump rekao da ima za cilj okončanje višedecenijskih sukoba.

Trump je rekao da se potpisivanjem sporazuma obje zemlje "obavezuju da će zauvijek zaustaviti sve borbe, otvoriti trgovinu, putovanja i diplomatske odnose te poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet".