Armenija i Azerbejdžan potpisali mirovni "plan puta" na ceremoniji u Bijeloj kući
"Ovim sporazumom smo konačno uspjeli sklopiti mir", kaže Trump.
Armenija i Azerbejdžan potpisali mirovni "plan puta" na ceremoniji u Bijeloj kući. / Reuters
8 August 2025

Zemlje Južnog Kavkaza, Armenija i Azerbejdžan, u petak su potpisale mirovni "plan puta", za koji je američki predsjednik Donald Trump rekao da ima za cilj okončanje višedecenijskih sukoba.

Trump je rekao da se potpisivanjem sporazuma obje zemlje "obavezuju da će zauvijek zaustaviti sve borbe, otvoriti trgovinu, putovanja i diplomatske odnose te poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet".

"Ovim sporazumom smo konačno uspjeli sklopiti mir", rekao je Trump novinarima u u Bijeloj kući, na ceremoniji na kojoj su prisustvovali azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev i armenski premijer Nikol Pashinyan.

