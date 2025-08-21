Američki State Department otpustio je glavnog glasnogovornika za izraelsko-palestinske odnose nakon internih sporova oko službenih izjava o Gazi, prema izvještaju objavljenom u srijedu.

List "Washington Post" je naveo da je otpuštanje Shaheda Ghoreishija uslijedilo nakon neslaganja oko toga kako opisati politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući kontroverzni plan preseljenja stotina hiljada Palestinaca iz Pojasa Gaze - prijedlog koji su kritičari osudili kao etničko čišćenje.

"Post" je izvijestio da je Ghoreishi sastavio tekst za izjavu u kojem se kaže: „Ne podržavamo prisilno raseljavanje Palestinaca u Gazi.“

Rukovodstvo State Departmenta odbacilo je to, naloživši osoblju da „presjeku liniju označenu crvenom bojom i očiste“, izvijestili su, pozivajući se na dopis.

Ghoreishi je za "Post" rekao da mu nije dato objašnjenje za otpuštanje i tvrdio da jezik koji je preporučio za medije odražava prethodne izjave zvaničnika Trumpove administracije, uključujući specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je u februaru rekao da SAD neće provoditi "plan deložacije" za Gazu.

"Uprkos snažnoj reputaciji i bliskim radnim odnosima s mnogim mojim kolegama, nisam uspio preživjeti ove sporove", rekao je.