Glasnogovornik State Departmenta dobio otkaz nakon spora oko izjava o Gazi
Otpuštanje Shaheda Ghoreishija uslijedilo je nakon sukoba oko formulacija o prisilnom raseljavanju Palestinaca i izraza saučešća za ubijene novinare, izvještava "Washington Post".
"Uprkos snažnoj reputaciji i bliskim radnim odnosima s mnogim mojim kolegama, nisam uspio preživjeti ove sporove", rekao je. / Reuters
21 August 2025

Američki State Department otpustio je glavnog glasnogovornika za izraelsko-palestinske odnose nakon internih sporova oko službenih izjava o Gazi, prema izvještaju objavljenom u srijedu.

List "Washington Post" je naveo da je otpuštanje Shaheda Ghoreishija uslijedilo nakon neslaganja oko toga kako opisati politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući kontroverzni plan preseljenja stotina hiljada Palestinaca iz Pojasa Gaze - prijedlog koji su kritičari osudili kao etničko čišćenje.

"Post" je izvijestio da je Ghoreishi sastavio tekst za izjavu u kojem se kaže: „Ne podržavamo prisilno raseljavanje Palestinaca u Gazi.“

Rukovodstvo State Departmenta odbacilo je to, naloživši osoblju da „presjeku liniju označenu crvenom bojom i očiste“, izvijestili su, pozivajući se na dopis.

Ghoreishi je za "Post" rekao da mu nije dato objašnjenje za otpuštanje i tvrdio da jezik koji je preporučio za medije odražava prethodne izjave zvaničnika Trumpove administracije, uključujući specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je u februaru rekao da SAD neće provoditi "plan deložacije" za Gazu.

"Uprkos snažnoj reputaciji i bliskim radnim odnosima s mnogim mojim kolegama, nisam uspio preživjeti ove sporove", rekao je.

Sporovi su uslijedili nakon ranijih sukoba oko toga da li uključiti saučešće za novinara Al Jazeere Anasa al-Sharifa i druge novinare koje je Izrael ubio u Gazi 10. augusta, što su visoki zvaničnici također blokirali, navodi "Post".

Ghoreishi je navodno preporučio rečenicu u kojoj stoji: "Žalimo zbog gubitka novinara i izražavamo saučešće njihovim porodicama." Ali, rukovodstvo State Departmenta prigovorilo je u e-mailu od 10. augusta, rekavši: "Nije potreban odgovor. Ne možemo slati saučešće ako nismo sigurni u postupke ove osobe."

Prema izvještaju, ključni protivnik Ghoreishija unutar ministarstva bio je David Milstein, viši savjetnik američkog ambasadora u Izraelu Mikea Huckabeeja. Zvaničnici upoznati sa situacijom rekli su za "Post" da se Milstein često sukobljavao s kolegama braneći stavove izraelske vlade i nastojao proširiti utjecaj daleko izvan svoje formalne uloge.

Odgovarajući Anadoluu, zamjenik glasnogovornika State Departmenta Tommy Pigott rekao je: „Ne komentiramo procurjele e-mailove ili optužbe.“

„Ministarstvo ima nultu toleranciju prema zaposlenicima koji počine nedolično ponašanje curenjem ili na drugi način otkrivanjem povjerljivih savjetodavnih e-mailova ili informacija. Savezni zaposlenici nikada ne bi trebali stavljati svoje lične političke ideologije ispred agende izabranog predsjednika“, dodao je.

