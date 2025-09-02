Kina je u utorak potvrdila da će ruski turisti od 15. septembra moći boraviti u zemlji bez vize do 30 dana.

"Politika će se primjenjivati na probnoj osnovi od 15. septembra 2025. do 14. septembra 2026, tokom koje će nosioci običnih pasoša iz Rusije biti izuzeti od vize za ulazak u Kinu i boravak do najviše 30 dana u svrhe poslovanja, turizma, posjete porodici i prijateljima, razmjene i tranzita", rekao je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu.

Guo je istakao da Rusija i Kina ostvaruju "prijateljsku i obostrano korisnu saradnju" u raznim oblastima, poput energetike, "na principima međusobnog poštovanja i obostrane koristi".