Probni period traje od 15. septembra 2025. do 14. septembra 2026. tokom kojeg nosioci običnih ruskih pasoša mogu boraviti 30 dana u Kini bez vize.
Kina produžila Rusiji bezvizni režim
Kina je u utorak potvrdila da će ruski turisti od 15. septembra moći boraviti u zemlji bez vize do 30 dana. / AP
2 Septembar 2025

Kina je u utorak potvrdila da će ruski turisti od 15. septembra moći boraviti u zemlji bez vize do 30 dana.

"Politika će se primjenjivati na probnoj osnovi od 15. septembra 2025. do 14. septembra 2026, tokom koje će nosioci običnih pasoša iz Rusije biti izuzeti od vize za ulazak u Kinu i boravak do najviše 30 dana u svrhe poslovanja, turizma, posjete porodici i prijateljima, razmjene i tranzita", rekao je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu.

Guo je istakao da Rusija i Kina ostvaruju "prijateljsku i obostrano korisnu saradnju" u raznim oblastima, poput energetike, "na principima međusobnog poštovanja i obostrane koristi".

Komentarišući izjavu američkog ministra finansija Scotta Bessenta od ponedjeljka, koji je samit Šangajske organizacije za saradnju (SOC) u Kini od 31. augusta do 1. septembra nazvao uglavnom "performativnim", dok je Indiju optužio za finansiranje ruskog ratnog napora u Ukrajini zbog kupovine ruske nafte, Guo je rekao da po pitanju ukrajinske krize Kina uvijek zauzima objektivan i uravnotežen stav.

Dodao je: "Uvijek smo bili pravedni i principijelni, i to svi mogu vidjeti."

Guo je također rekao da je samit u Tianjinu "najveći po obimu u historiji SOC-a" i "najproduktivniji samit u historiji SOC-a".

IZVOR:AA
