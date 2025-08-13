Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je "nemoguće" razgovarati o njegovoj zemlji bez učešća Kijeva, budući da će se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastati na Aljasci kasnije ove sedmice.

Putin i Trump će u petak održati samit u toj američkoj državi kako bi razgovarali o tome kako okončati rat u Ukrajini, što će biti prvi susret licem u lice između aktualnih ruskih i američkih predsjednika od početka sukoba, koji traje gotovo tri i po godine.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je u utorak da će se samit održati u gradu Anchorageu.