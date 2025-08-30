Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je u petak da je prihvatanje humanitarne situacije u Pojasu Gaze "antihumano".
"Svako ko prihvati ovaj genocid je antihumano, čak ni zvijeri ne bi učinile tako nešto", napisao je Petro na društvenoj platformi kompanije X u SAD-u uz videosnimak koji prikazuje Palestince kako žure prema konvojima humanitarne pomoći.
Rekao je da su takvi ljudi "jednostavno saučesnici" genocida i "duhovni otpadnici sa zemlje".
Kolumbija je 3. maja prekinula diplomatske odnose s Izraelom, navodeći kao razlog nastavak vojnih operacija protiv Palestinaca u Gazi.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.