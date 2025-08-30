Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je u petak da je prihvatanje humanitarne situacije u Pojasu Gaze "antihumano".

"Svako ko prihvati ovaj genocid je antihumano, čak ni zvijeri ne bi učinile tako nešto", napisao je Petro na društvenoj platformi kompanije X u SAD-u uz videosnimak koji prikazuje Palestince kako žure prema konvojima humanitarne pomoći.

Rekao je da su takvi ljudi "jednostavno saučesnici" genocida i "duhovni otpadnici sa zemlje".

Kolumbija je 3. maja prekinula diplomatske odnose s Izraelom, navodeći kao razlog nastavak vojnih operacija protiv Palestinaca u Gazi.