SVIJET
1 minuta čitanja
Google usluge ne rade u nekoliko zemalja
Desetine zemalja prijavilo je prekide u popularnim uslugama kao što su YouTube, Gmail, Mape.
Google usluge ne rade u nekoliko zemalja
Neki korisnici prijavljuju da je i švedska audiostreaming usluga Spotify pogođena prekidom. / Reuters
4 Septembar 2025

Google usluge su navodno bile nedostupne milionima ljudi u nekoliko zemalja, prvenstveno u jugoistočnoj Evropi, u četvrtak.

Prema DownDetectoru, korisnici su u jutarnjim satima prijavili da ne mogu pristupiti Google uslugama kao što su YouTube, Gmail, Chrome, Mape, Google prevodilac i druge usluge.

"Tokom prekida, primili smo prijave iz Turske, Bugarske, Grčke, Gruzije, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Armenije, Azerbejdžana i 16 drugih zemalja", napisao je Outage.Report, web-stranica za praćenje.

Neki korisnici prijavljuju da je i švedska audiostreaming usluga Spotify pogođena prekidom.

Istraži
