4 Septembar 2025
Google usluge su navodno bile nedostupne milionima ljudi u nekoliko zemalja, prvenstveno u jugoistočnoj Evropi, u četvrtak.
Prema DownDetectoru, korisnici su u jutarnjim satima prijavili da ne mogu pristupiti Google uslugama kao što su YouTube, Gmail, Chrome, Mape, Google prevodilac i druge usluge.
"Tokom prekida, primili smo prijave iz Turske, Bugarske, Grčke, Gruzije, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Armenije, Azerbejdžana i 16 drugih zemalja", napisao je Outage.Report, web-stranica za praćenje.
Neki korisnici prijavljuju da je i švedska audiostreaming usluga Spotify pogođena prekidom.