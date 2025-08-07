SVIJET
Japanski borbeni avion pao u Pacifik, pilot spašen
Incident se dogodio ubrzo nakon što je avion poletio iz zrakoplovne baze Hyakuri.
U maju je u središnjoj provinciji Aichi pao vojni trenažni avion T-4, pri čemu su poginula dva člana posade. / AP
Japanski borbeni avion srušio se u četvrtak u Tihi okean tokom trenažnog leta, saopćila je japanska avijacija.

Avion F-2A Snaga samoodbrane pao je u more istočno od Japana, dok je pilot uspješno spašen, prenosi "Kyodo News".

Japanske Zračne snage samoodbrane navele su da je incident prijavljen ubrzo nakon podneva po lokalnom vremenu, nakon što je avion poletio sa baze Hyakuri, u provinciji Ibaraki.

"Do sada nije prijavljena šteta na plovilima na mjestu nesreće", saopćila je avijacija, koja istražuje uzrok pada.

U maju je u središnjoj provinciji Aichi pao vojni trenažni avion T-4, pri čemu su poginula dva člana posade.

IZVOR:AA
