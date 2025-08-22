Visoki komesar UN-a za ljudska prava u petak je izjavio da su izraelska ograničenja i vojne akcije direktno uzrokovale glad koja je proglašena u Gazi, upozoravajući da je korištenje gladi kao ratnog metoda ratni zločin.

"Glad koju je danas u Gazi proglasila Integrirana klasifikacija faze sigurnosti hrane (IPC) direktna je posljedica akcija koje je poduzela izraelska vlada. Nezakonito je ograničila ulazak i distribuciju humanitarne pomoći i druge robe potrebne za opstanak civilnog stanovništva u Pojasu Gaze", rekao je Volker Turk u izjavi.

"Već smo vidjeli smrtne slučajeve od gladi i pothranjenosti širom Pojasa. Izraelska vojska uništila je kritičnu civilnu infrastrukturu i gotovo svo poljoprivredno zemljište, zabranila ribolov i prisilno raselila stanovništvo - sve su to pokretači ove gladi", dodao je.

Turk je naglasio pravne posljedice za Izrael, rekavši: "Ratni je zločin koristiti glad kao metodu ratovanja, a rezultirajuće smrti mogu se smatrati i ratnim zločinom namjernog ubijanja."