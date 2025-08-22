Visoki komesar UN-a za ljudska prava u petak je izjavio da su izraelska ograničenja i vojne akcije direktno uzrokovale glad koja je proglašena u Gazi, upozoravajući da je korištenje gladi kao ratnog metoda ratni zločin.
"Glad koju je danas u Gazi proglasila Integrirana klasifikacija faze sigurnosti hrane (IPC) direktna je posljedica akcija koje je poduzela izraelska vlada. Nezakonito je ograničila ulazak i distribuciju humanitarne pomoći i druge robe potrebne za opstanak civilnog stanovništva u Pojasu Gaze", rekao je Volker Turk u izjavi.
"Već smo vidjeli smrtne slučajeve od gladi i pothranjenosti širom Pojasa. Izraelska vojska uništila je kritičnu civilnu infrastrukturu i gotovo svo poljoprivredno zemljište, zabranila ribolov i prisilno raselila stanovništvo - sve su to pokretači ove gladi", dodao je.
Turk je naglasio pravne posljedice za Izrael, rekavši: "Ratni je zločin koristiti glad kao metodu ratovanja, a rezultirajuće smrti mogu se smatrati i ratnim zločinom namjernog ubijanja."
Pozivajući na hitne mjere, komesar UN-a za ljudska prava insistirao je da izraelske vlasti moraju poduzeti hitne korake kako bi okončale glad u Gazi i spriječile daljnje gubitke života širom Pojasa Gaze.
"Moraju osigurati hitan dotok humanitarne pomoći u dovoljnim količinama i puni pristup UN-u i drugim humanitarnim organizacijama", podvukao je.
Proglašenje gladi u pokrajini Gazi, jednoj od pet regija Pojasa Gaze, ranije u petak proglasila je Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC).
Globalni monitor gladi predviđa da će se glad proširiti na pokrajine Deir al-Balah i Khan Younis u roku od nekoliko sedmica.