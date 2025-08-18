Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski može okončati rat s Rusijom "gotovo odmah" ako to odluči, uoči sastanka u Washingtonu u ponedjeljak.

"Predsjednik Ukrajine Zelenski može okončati rat s Rusijom gotovo odmah, ako to želi ili može nastaviti borbu", napisao je Trump na platformi društvenih medija Truth Social.

"Sjetite se kako je počelo. Nema osvete (bivšem predsjedniku Baracku) Obami za Krim (prije 12 godina, bez ispaljenog metka!), i nema ulaska u NATO Ukrajine. Neke se stvari nikada ne mijenjaju!!!", dodao je.

Zelenski će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Bijeloj kući kako bi razgovarali o prijedlozima o okončanju rata. Grupa visokih evropskih lidera i šef NATO-a otputovat će u Washington kako bi se pridružili razgovorima.

U odvojenoj objavi, Trump je rekao: „Veliki dan u Bijeloj kući sutra. Nikada nisam imao toliko evropskih lidera u isto vrijeme. Velika mi je čast da ih ugostim!!!“

U drugoj objavi, rekao je da će „lažne vijesti reći da je veliki gubitak za predsjednika Trumpa što je ugostio toliko velikih evropskih lidera u našoj prelijepoj Bijeloj kući“, naglašavajući da je to „velika čast za Ameriku!!!“