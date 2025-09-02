SVIJET
2 Septembar 2025

Turska prva dama Emine Erdogan u utorak je izrazila nadu da će nedavni sastanak Šangajske organizacije za saradnju (SOC) u kineskom gradu Tianjinu otvoriti nove horizonte za mir i stabilnost.

"Nadam se da će historijski sastanak u Kini otvoriti nove horizonte za mir, stabilnost i našu zajedničku budućnost", napisala je Erdogan u objavi na turskoj platformi društvenih medija Nsosyal.

Rekla je da vjeruje da će odluke donesene na samitu ojačati međunarodnu solidarnost i učvrstiti prijateljstva.

Objavila je i nekoliko videozapisa, uključujući službenu večeru i vizuale iz programa supružnika.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, zajedno s prvom damom i nekim vladinim zvaničnicima, prisustvovao je 25. samitu Vijeća šefova država SOC-a od 31. augusta do 1. septembra.

IZVOR:AA
