Turska prva dama Emine Erdogan u utorak je izrazila nadu da će nedavni sastanak Šangajske organizacije za saradnju (SOC) u kineskom gradu Tianjinu otvoriti nove horizonte za mir i stabilnost.

"Nadam se da će historijski sastanak u Kini otvoriti nove horizonte za mir, stabilnost i našu zajedničku budućnost", napisala je Erdogan u objavi na turskoj platformi društvenih medija Nsosyal.

Rekla je da vjeruje da će odluke donesene na samitu ojačati međunarodnu solidarnost i učvrstiti prijateljstva.