Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u nedjelju navečer pogodio istočni Afganistan porastao je na 1.124, saopćio je u utorak lokalni Crveni polumjesec.

Najmanje 3.251 osoba je povrijeđena, dok je zemljotres uništio više od 8.000 kuća, navela je humanitarna organizacija putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu zemlju otkako su talibani ponovo preuzeli vlast u augustu 2021.

Američki geološki zavod zabilježio je da je zemljotres nastupio u 23.47 po lokalnom vremenu, s epicentrom 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada, na dubini od osam kilometara, u trenutku kada je većina stanovnika spavala.

Najpogođenija je provincija Kunar, gdje je zemljotres uništio više sela.