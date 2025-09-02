Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u nedjelju navečer pogodio istočni Afganistan porastao je na 1.124, saopćio je u utorak lokalni Crveni polumjesec.
Najmanje 3.251 osoba je povrijeđena, dok je zemljotres uništio više od 8.000 kuća, navela je humanitarna organizacija putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu zemlju otkako su talibani ponovo preuzeli vlast u augustu 2021.
Američki geološki zavod zabilježio je da je zemljotres nastupio u 23.47 po lokalnom vremenu, s epicentrom 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada, na dubini od osam kilometara, u trenutku kada je većina stanovnika spavala.
Najpogođenija je provincija Kunar, gdje je zemljotres uništio više sela.
Portparol privremene afganistanske administracije u provinciji Kunar Abdul Ghani rekao je za Anadolu da su spasilački i pomoćni timovi već stigli u pogođena područja te da operacija traje od ponedjeljka.
"Broj poginulih bi mogao rasti, jer se mnogi ljudi još uvijek nalaze pod ruševinama", kazao je.
Dodao je da su desetine kuća uništene u distriktima Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi i Chapa Dara.
Privremena afganistanska administracija u ponedjeljak je poslala pomoć i medicinske timove u pogođeno područje, a Ghani je naveo da je dodatna pomoć na putu iz Kabula.
Nekoliko zemalja, uključujući susjedni Pakistan, Iran, Kinu i Indiju, kao i zapadne zemlje, obećale su slanje pomoći Afganistanu.