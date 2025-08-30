Irski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Simon Harris upozorio je u subotu da Evropska unija (EU) riskira gubitak kredibiliteta ako ne preduzme "konkretne mjere" protiv Izraela zbog onoga što je nazvao "strašnim genocidom" u Gazi.

Harris je dao ove komentare uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Kopenhagenu.

Rekao je da je "od ključne važnosti da EU djeluje sada i preduzme hitne i konkretne mjere kao odgovor na izraelske postupke koji krše njegove obaveze u vezi s ljudskim pravima prema Sporazumu o pridruživanju EU - Izrael."

"Moramo maksimizirati pritisak, postići prekid vatre i okončati glad. Dozvolite mi da budem vrlo jasan: riječi osude nisu dovoljne kada je u pitanju strašni genocid koji se odvija u Gazi", rekao je novinarima.

Irski ministar vanjskih poslova opisao je situaciju u Gazi kao "strašnu", ukazujući na ljude koji očajnički traže hranu, uslove gladi i daljnje vojne operacije.

Prema Harrisu, diskusije EU-a su već iznijele "10 potencijalnih mjera" kao odgovor na sukob.

"Hitno nam je potrebno da vidimo trenutni prekid vatre, trenutno i bezuslovno oslobađanje svih talaca koje drži Hamas, uključujući posmrtne ostatke, i nesmetan humanitarni pristup u velikim razmjerima", rekao je i dodao: