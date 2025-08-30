SVIJET
Irska poziva EU da preduzme konkretne mjere protiv Izraela: Osude nisu dovoljne
Ako se EU ne može dogovoriti o kolektivnom stavu, države članice "istomišljenika" mogu razmotriti zajedničku akciju, kazao je ministar vanjskih poslova.
Harris je dao ove komentare uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Kopenhagenu. / AP
30 August 2025

Irski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Simon Harris upozorio je u subotu da Evropska unija (EU) riskira gubitak kredibiliteta ako ne preduzme "konkretne mjere" protiv Izraela zbog onoga što je nazvao "strašnim genocidom" u Gazi.

Harris je dao ove komentare uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Kopenhagenu.

Rekao je da je "od ključne važnosti da EU djeluje sada i preduzme hitne i konkretne mjere kao odgovor na izraelske postupke koji krše njegove obaveze u vezi s ljudskim pravima prema Sporazumu o pridruživanju EU - Izrael."

"Moramo maksimizirati pritisak, postići prekid vatre i okončati glad. Dozvolite mi da budem vrlo jasan: riječi osude nisu dovoljne kada je u pitanju strašni genocid koji se odvija u Gazi", rekao je novinarima.

Irski ministar vanjskih poslova opisao je situaciju u Gazi kao "strašnu", ukazujući na ljude koji očajnički traže hranu, uslove gladi i daljnje vojne operacije.

Prema Harrisu, diskusije EU-a su već iznijele "10 potencijalnih mjera" kao odgovor na sukob.

"Hitno nam je potrebno da vidimo trenutni prekid vatre, trenutno i bezuslovno oslobađanje svih talaca koje drži Hamas, uključujući posmrtne ostatke, i nesmetan humanitarni pristup u velikim razmjerima", rekao je i dodao:

"Sada je vrijeme da Evropa djeluje. To je poruka koju nosim na današnji sastanak u Kopenhagenu u ime naroda Irske."

Također je predložio da, ako se EU ne može dogovoriti o kolektivnom stavu, "istomišljene" države članice mogu razmotriti zajedničku akciju.

"Ako Evropa odbije da djeluje kao kolektiv, mislim da će tada postojati zahtjev da se države članice istomišljenika okupe i razmotre koje akcije mogu poduzeti", rekao je navodeći da je najučinkovniji način da Evropa djeluje i zapravo zaštiti vlastiti kredibilitet da sada krene naprijed, zajedno, s konkretnim mjerama kako bi pritisnula Izrael da promijeni kurs.

Njegova izjava dolazi uslijed brutalnih izraelskih napada na Pojas Gaze gdje je više od 63.000 Palestinaca ubijeno u zračnim i kopnenim napadima od 7. oktobra 2023. godine.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

