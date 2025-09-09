SVIJET
Kaja Kallas pozvala Rusiju da napusti bojno polje i sjedne za pregovarački stol
Naša poruka Rusiji je jednostavna: ovaj rat se ne može dobiti. Napustite bojno polje i sjednite za pregovarački stol s Ukrajinom, kazala je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku.
Kallas je naglasila da su zapadni saveznici usklađeni po pitanju dugoročnih sigurnosnih obaveza. / AP
9 Septembar 2025

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas u utorak je pozvala Rusiju da odustane od rata u Ukrajini i vrati se za pregovarački stol, naglašavajući da je Zapad ujedinjen u pružanju sigurnosnih garancija Kijevu.

Govoreći na prvoj plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta nakon ljetne pauze, Kallas je rekla da ruski predsjednik Vladimir Putin "nema nikakvog interesa za mir i neće zaustaviti rat dok ne bude prisiljen na to".

Rekla je da su EU i njene države članice pružile gotovo 169 milijardi eura financijske podrške Ukrajini od početka rata 2022. godine, uključujući više od 63 milijarde eura vojne pomoći.

"Samo ove godine, države članice će obezbijediti više nego ikad prije, 25 milijardi eura. Do danas su isporučile 80 posto našeg cilja od 2 miliona metaka. Do oktobra želimo dostići 100 posto", navela je.

Kallas je naglasila da su zapadni saveznici usklađeni po pitanju dugoročnih sigurnosnih obaveza.

"Zapad je ujedinjen u pružanju sigurnosnih garancija Ukrajini. Sada su na stolu ozbiljna obećanja Koalicije voljnih", rekla je.

Podsjetila je da je 4. septembra, dan nakon što se koalicija sastala u Parizu, Putin zaprijetio napadima na svako zapadno prisustvo na terenu, uključujući mirovne snage.

"Ovo predstavlja ozbiljnu eskalaciju Rusije i direktno potkopava evropsku sigurnost", upozorila je Kallas i dodala:

"Naša poruka Rusiji je jednostavna: ovaj rat se ne može dobiti. Napustite bojno polje i dođite za pregovarački sto sa Ukrajinom".

Obraćajući se evropskim težnjama Ukrajine, Kallas je pozvala blok da unaprijedi pregovore o pristupanju.

"Ukrajina je već postigla važan napredak u reformama uprkos ratu. Vrijeme je da se otvore pregovori o klasteru jedan", rekla je.

