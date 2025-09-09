Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas u utorak je pozvala Rusiju da odustane od rata u Ukrajini i vrati se za pregovarački stol, naglašavajući da je Zapad ujedinjen u pružanju sigurnosnih garancija Kijevu.

Govoreći na prvoj plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta nakon ljetne pauze, Kallas je rekla da ruski predsjednik Vladimir Putin "nema nikakvog interesa za mir i neće zaustaviti rat dok ne bude prisiljen na to".

Rekla je da su EU i njene države članice pružile gotovo 169 milijardi eura financijske podrške Ukrajini od početka rata 2022. godine, uključujući više od 63 milijarde eura vojne pomoći.

"Samo ove godine, države članice će obezbijediti više nego ikad prije, 25 milijardi eura. Do danas su isporučile 80 posto našeg cilja od 2 miliona metaka. Do oktobra želimo dostići 100 posto", navela je.

Kallas je naglasila da su zapadni saveznici usklađeni po pitanju dugoročnih sigurnosnih obaveza.

"Zapad je ujedinjen u pružanju sigurnosnih garancija Ukrajini. Sada su na stolu ozbiljna obećanja Koalicije voljnih", rekla je.