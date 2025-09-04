Predsjednik opozicione stranke "Yisrael Beiteinu" Avigdor Lieberman oštro je kritikovao premijera Benjamina Netanyahua u četvrtak, optužujući ga da predsjedava "političkim kolapsom" i da daje prioritet opstanku koalicije nad sigurnošću Izraela.

"U političkom smo kolapsu, nikada nismo bili toliko izolovani. Nema upravljanja ratom, samo opstanak koalicije", rekao je Lieberman, govoreći za izraelski javni emiter KAN.

Kritikovao je nedostatak angažmana vlade u pregovorima s palestinskom grupom otpora Hamas.

"Ono što me muči je to što postoje inicijative iz Egipta, Katara i SAD-a, ali ne vidim nikakav izraelski prijedlog. Problem s ovom vladom je što politička razmatranja uvijek nadmašuju sigurnosna", rekao je.

Hamas je 18. augusta pristao na prijedlog posrednika za djelomično primirje i razmjenu zatvorenika u Gazi, ali Izrael još nije odgovorio, uprkos tome što su njegovi uslovi usklađeni s prethodnom ponudom koju je iznio američki izaslanik Steve Witkoff, a koju je Tel Aviv već prihvatio.