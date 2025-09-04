Predsjednik opozicione stranke "Yisrael Beiteinu" Avigdor Lieberman oštro je kritikovao premijera Benjamina Netanyahua u četvrtak, optužujući ga da predsjedava "političkim kolapsom" i da daje prioritet opstanku koalicije nad sigurnošću Izraela.
"U političkom smo kolapsu, nikada nismo bili toliko izolovani. Nema upravljanja ratom, samo opstanak koalicije", rekao je Lieberman, govoreći za izraelski javni emiter KAN.
Kritikovao je nedostatak angažmana vlade u pregovorima s palestinskom grupom otpora Hamas.
"Ono što me muči je to što postoje inicijative iz Egipta, Katara i SAD-a, ali ne vidim nikakav izraelski prijedlog. Problem s ovom vladom je što politička razmatranja uvijek nadmašuju sigurnosna", rekao je.
Hamas je 18. augusta pristao na prijedlog posrednika za djelomično primirje i razmjenu zatvorenika u Gazi, ali Izrael još nije odgovorio, uprkos tome što su njegovi uslovi usklađeni s prethodnom ponudom koju je iznio američki izaslanik Steve Witkoff, a koju je Tel Aviv već prihvatio.
Umjesto toga, Netanyahu se zalaže za okupaciju grada Gaze pod izgovorom oslobađanja zarobljenika i poraza Hamasa, potez koji protivnici i bivši zvaničnici uveliko sumnjaju, a izraelska vojska upozorava da operacija predstavlja ozbiljan rizik za živote zarobljenika.
Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, ubivši više od 63.600 Palestinaca.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.