1 minuta čitanja
Najmanje 15 mrtvih, 18 povrijeđenih u nesreći kosog lifta u Lisabonu
Ured za sprečavanje i istragu nesreća u avionima i željeznicama (GPIAAF) počet će prikupljati dokaze u četvrtak, zbog ograničenih resursa u tom području.
Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa rekao je da duboko žali zbog nesreće. / AP
4 Septembar 2025

Najmanje 15 osoba je poginulo, a 18 je povrijeđeno u srijedu kada je historijska uspinjača Gloria u Lisabonu iskočila iz šina i udarila u zgradu u ulici Rua da Gloria.

Nesreća se dogodila ubrzo nakon 18 sati po lokalnom vremenu (16:00 GMT) dok se uspinjača spuštala sa vidikovca Sao Pedro de Alcantara prema Restauradoresu, navodi list “Diario de Noticias“.

Hitne službe su izvukle sve žrtve iz olupine. Devet povrijeđenih osoba je hospitalizirano, uključujući pet u teškom stanju.

Sudska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila uzrok i da li su bili uključeni kriminalni faktori. U međuvremenu, Ured za sprečavanje i istragu nesreća u avionima i željeznicama (GPIAAF) počet će prikupljati dokaze u četvrtak, zbog ograničenih resursa u tom području.

Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa rekao je da duboko žali zbog nesreće.

Izrazio je saučešće i solidarnost s porodicama žrtava, rekavši da se nada da će vlasti brzo razjasniti tragediju.

Vlada je najavila da će proglasiti nacionalnu žalost.

“Lisabon je u žalosti. Ovo je tragedija kakva se nikada prije nije dogodila u našem gradu“, rekao je gradonačelnik Carlos Moedas.

