19 sati prošlost
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je specijalni izaslanik Steve Witkoff imao "vrlo produktivan" sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
"Postignut je veliki napredak!", napisao je Trump na Truth Social.
Rekao je da je obavijestio neke od evropskih saveznika.
"Svi se slažu da se ovaj rat mora završiti i radit ćemo na tome u narednim danima i sedmicama", dodao je.
Witkoff je ranije u srijedu stigao u Moskvu u svoju petu posjetu Rusiji od početka godine. Posljednji put se sastao s Putinom 25. aprila.
Posjeta se dogodila dva dana prije Trumpovog desetodnevnog roka za Rusiju da postigne sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom.