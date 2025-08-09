Predsjednik Volodimir Zelenski je u subotu upozorio da "odluke bez Ukrajine" neće donijeti mir i isključio mogućnost ustupanja teritorija Rusiji.
"Ukrajinci neće predati svoju zemlju okupatoru," izjavio je na društvenim mrežama, dok se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin pripremaju za samit sljedeće sedmice na Aljasci kako bi razgovarali o miru u Ukrajini.
"Bilo kakve odluke protiv nas, bilo kakve odluke bez Ukrajine, također su odluke protiv mira. One neće postići ništa," dodao je, naglašavajući da se rat "ne može okončati bez nas, bez Ukrajine".
Zelenski je izjavio da je Ukrajina "spremna za stvarne odluke koje mogu donijeti mir", ali je naglasio da to mora biti "dostojanstven mir", bez ulaska u detalje.
Neuspješni pregovori
Desetine hiljada ljudi su poginule otkako je Rusija pokrenula svoju punu vojnu kampanju u Ukrajini u februaru 2022. godine, dok su milioni bili prisiljeni napustiti svoje domove.
Tri runde pregovora između Rusije i Ukrajine ove godine nisu donijele rezultate, a ostaje nejasno hoće li samit približiti mir.
Najavljujući samit s Putinom u petak, Trump je izjavio da će "doći do razmjene teritorija na dobrobit i Ukrajine i Rusije", bez pružanja dodatnih detalja.
Trump i Putin su posljednji put sjedili zajedno 2019. godine na samitu G20 u Japanu tokom Trumpovog prvog mandata. Od januara su nekoliko puta razgovarali telefonom.