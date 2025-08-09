Predsjednik Volodimir Zelenski je u subotu upozorio da "odluke bez Ukrajine" neće donijeti mir i isključio mogućnost ustupanja teritorija Rusiji.

"Ukrajinci neće predati svoju zemlju okupatoru," izjavio je na društvenim mrežama, dok se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin pripremaju za samit sljedeće sedmice na Aljasci kako bi razgovarali o miru u Ukrajini.

"Bilo kakve odluke protiv nas, bilo kakve odluke bez Ukrajine, također su odluke protiv mira. One neće postići ništa," dodao je, naglašavajući da se rat "ne može okončati bez nas, bez Ukrajine".

Zelenski je izjavio da je Ukrajina "spremna za stvarne odluke koje mogu donijeti mir", ali je naglasio da to mora biti "dostojanstven mir", bez ulaska u detalje.

Neuspješni pregovori