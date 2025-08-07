SVIJET
3 minuta čitanja
S Harvarda upozoravaju na velike probleme nakon što je Trump zaustavio finansiranje istraživanja
Ključni projekti - od lijekova za multiplu sklerozu do istraživanja ovisnosti o opioidima i javnom zdravlju - stavljeni su na čekanje jer se Harvard suočava sa smanjenjem saveznih grantova za 2,6 milijardi dolara zbog "toleriranja antisemitizma".
S Harvarda upozoravaju na velike probleme nakon što je Trump zaustavio finansiranje istraživanja
Godine i decenije istraživanja iz oblasti kao što su ovisnost o opioidu i rak stavljene su na čekanje. / Reuters
20 sati prošlost

Istraživanje profesora Alberta Ascheria s Univerziteta Harvard je zamrznuto.

Prikupljani tokom dvije decenije od miliona američkih vojnika, koristeći milione dolara iz poreskih prihoda, ovaj stručnjak za epidemiologiju i nutricionizam čuva uzorke krvi u zamrzivačima s tečnim azotom unutar univerzitetske Škole javnog zdravlja TH Chan.

Ti uzorci su ključni za njegova nagrađivana istraživanja, koja teže pronalasku lijeka za multiplu sklerozu i druge neurodegenerativne bolesti.

Već mjesecima Ascherio nije u mogućnosti raditi s tim uzorcima jer je izgubio sedam miliona dolara federalnih sredstava za istraživanje, što je posljedica sukoba Harvarda s Trumpovom administracijom.

„To je kao da smo napravili najsavremeniji teleskop za istraživanje svemira, a sada nemamo novca da ga lansiramo,“ rekao je Ascherio.

„Sve smo izgradili i sada smo spremni da to iskoristimo za nova otkrića koja bi mogla utjecati na milione ljudi u svijetu, a onda, 'Puf, isključeni ste'.“

Istraživači otpušteni, nauka stavljena na čekanje

Gubitak procijenjenih 2,6 milijardi dolara federalnog finansiranja na Harvardu znači da neki od najistaknutijih svjetskih naučnika otpuštaju mlade istraživače. Godine, pa čak i decenije istraživanja, iz oblasti kao što su zavisnost od opioida i rak, sada su stavljene na čekanje.

Uprkos tužbama Harvarda protiv administracije i pregovorima o nagodbi između zaraćenih strana, istraživači se suočavaju s činjenicom da se neki od njihovih radova možda nikada neće nastaviti.

Smanjenje finansiranja dio je višemjesečne bitke koju Trumpova administracija vodi protiv nekih od vodećih univerziteta u zemlji, uključujući Columbiju, Brown i Northwestern.

Preporučeno

Administracija je zauzela posebno agresivan stav prema Harvardu, zamrznuvši finansiranje nakon što je najstariji univerzitet u zemlji odbacio niz vladinih zahtjeva koje je izdala savezna radna grupa za antisemitizam.

Vlada je zahtijevala sveobuhvatne promjene na Harvardu u vezi s protestima na kampusu, akademicima i prijemom - s ciljem rješavanja vladinih optužbi da je univerzitet postao žarište liberalizma i tolerirao antisemitsko uznemiravanje.

Istraživanje ugroženo, čak i ako pobijede na sudu

Harvard je odgovorio podnošenjem federalne tužbe, optužujući Trumpovu administraciju da vodi kampanju odmazde protiv univerziteta.

U tužbi je izložio reforme koje je poduzeo kako bi se suočio s antisemitizmom, ali se također zakleo da neće "odustati od svoje nezavisnosti niti odustati od svojih ustavnih prava".

"Nemojte se zavaravati: Harvard odbacuje antisemitizam i diskriminaciju u svim njihovim oblicima i aktivno provodi strukturne reforme kako bi iskorijenio antisemitizam na kampusu", naveo je univerzitet u svojoj pravnoj tužbi.

"Ali umjesto da se angažuje s Harvardom u vezi s tim tekućim naporima, Vlada je najavila sveobuhvatno zamrzavanje finansiranja medicinskih, naučnih, tehnoloških i drugih istraživanja koja nemaju nikakve veze s antisemitizmom."

Trumpova administracija negira da su rezovi napravljeni u znak odmazde, rekavši da su grantovi bili u fazi preispitivanja čak i prije nego što su zahtjevi poslani u aprilu. Oni tvrde da vlada ima široka ovlaštenja da otkaže savezne ugovore iz političkih razloga.

 

 

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us