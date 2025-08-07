Istraživanje profesora Alberta Ascheria s Univerziteta Harvard je zamrznuto.
Prikupljani tokom dvije decenije od miliona američkih vojnika, koristeći milione dolara iz poreskih prihoda, ovaj stručnjak za epidemiologiju i nutricionizam čuva uzorke krvi u zamrzivačima s tečnim azotom unutar univerzitetske Škole javnog zdravlja TH Chan.
Ti uzorci su ključni za njegova nagrađivana istraživanja, koja teže pronalasku lijeka za multiplu sklerozu i druge neurodegenerativne bolesti.
Već mjesecima Ascherio nije u mogućnosti raditi s tim uzorcima jer je izgubio sedam miliona dolara federalnih sredstava za istraživanje, što je posljedica sukoba Harvarda s Trumpovom administracijom.
„To je kao da smo napravili najsavremeniji teleskop za istraživanje svemira, a sada nemamo novca da ga lansiramo,“ rekao je Ascherio.
„Sve smo izgradili i sada smo spremni da to iskoristimo za nova otkrića koja bi mogla utjecati na milione ljudi u svijetu, a onda, 'Puf, isključeni ste'.“
Istraživači otpušteni, nauka stavljena na čekanje
Gubitak procijenjenih 2,6 milijardi dolara federalnog finansiranja na Harvardu znači da neki od najistaknutijih svjetskih naučnika otpuštaju mlade istraživače. Godine, pa čak i decenije istraživanja, iz oblasti kao što su zavisnost od opioida i rak, sada su stavljene na čekanje.
Uprkos tužbama Harvarda protiv administracije i pregovorima o nagodbi između zaraćenih strana, istraživači se suočavaju s činjenicom da se neki od njihovih radova možda nikada neće nastaviti.
Smanjenje finansiranja dio je višemjesečne bitke koju Trumpova administracija vodi protiv nekih od vodećih univerziteta u zemlji, uključujući Columbiju, Brown i Northwestern.
Administracija je zauzela posebno agresivan stav prema Harvardu, zamrznuvši finansiranje nakon što je najstariji univerzitet u zemlji odbacio niz vladinih zahtjeva koje je izdala savezna radna grupa za antisemitizam.
Vlada je zahtijevala sveobuhvatne promjene na Harvardu u vezi s protestima na kampusu, akademicima i prijemom - s ciljem rješavanja vladinih optužbi da je univerzitet postao žarište liberalizma i tolerirao antisemitsko uznemiravanje.
Istraživanje ugroženo, čak i ako pobijede na sudu
Harvard je odgovorio podnošenjem federalne tužbe, optužujući Trumpovu administraciju da vodi kampanju odmazde protiv univerziteta.
U tužbi je izložio reforme koje je poduzeo kako bi se suočio s antisemitizmom, ali se također zakleo da neće "odustati od svoje nezavisnosti niti odustati od svojih ustavnih prava".
"Nemojte se zavaravati: Harvard odbacuje antisemitizam i diskriminaciju u svim njihovim oblicima i aktivno provodi strukturne reforme kako bi iskorijenio antisemitizam na kampusu", naveo je univerzitet u svojoj pravnoj tužbi.
"Ali umjesto da se angažuje s Harvardom u vezi s tim tekućim naporima, Vlada je najavila sveobuhvatno zamrzavanje finansiranja medicinskih, naučnih, tehnoloških i drugih istraživanja koja nemaju nikakve veze s antisemitizmom."
Trumpova administracija negira da su rezovi napravljeni u znak odmazde, rekavši da su grantovi bili u fazi preispitivanja čak i prije nego što su zahtjevi poslani u aprilu. Oni tvrde da vlada ima široka ovlaštenja da otkaže savezne ugovore iz političkih razloga.