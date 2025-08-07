Istraživanje profesora Alberta Ascheria s Univerziteta Harvard je zamrznuto.

Prikupljani tokom dvije decenije od miliona američkih vojnika, koristeći milione dolara iz poreskih prihoda, ovaj stručnjak za epidemiologiju i nutricionizam čuva uzorke krvi u zamrzivačima s tečnim azotom unutar univerzitetske Škole javnog zdravlja TH Chan.

Ti uzorci su ključni za njegova nagrađivana istraživanja, koja teže pronalasku lijeka za multiplu sklerozu i druge neurodegenerativne bolesti.

Već mjesecima Ascherio nije u mogućnosti raditi s tim uzorcima jer je izgubio sedam miliona dolara federalnih sredstava za istraživanje, što je posljedica sukoba Harvarda s Trumpovom administracijom.

„To je kao da smo napravili najsavremeniji teleskop za istraživanje svemira, a sada nemamo novca da ga lansiramo,“ rekao je Ascherio.

„Sve smo izgradili i sada smo spremni da to iskoristimo za nova otkrića koja bi mogla utjecati na milione ljudi u svijetu, a onda, 'Puf, isključeni ste'.“

Istraživači otpušteni, nauka stavljena na čekanje

Gubitak procijenjenih 2,6 milijardi dolara federalnog finansiranja na Harvardu znači da neki od najistaknutijih svjetskih naučnika otpuštaju mlade istraživače. Godine, pa čak i decenije istraživanja, iz oblasti kao što su zavisnost od opioida i rak, sada su stavljene na čekanje.

Uprkos tužbama Harvarda protiv administracije i pregovorima o nagodbi između zaraćenih strana, istraživači se suočavaju s činjenicom da se neki od njihovih radova možda nikada neće nastaviti.

Smanjenje finansiranja dio je višemjesečne bitke koju Trumpova administracija vodi protiv nekih od vodećih univerziteta u zemlji, uključujući Columbiju, Brown i Northwestern.