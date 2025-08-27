Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pozvao savezne tužioce da podignu optužnice za reketiranje protiv milijardera i filantropa Georgea Sorosa i jednog od njegovih sinova.

"George Soros i njegov divni radikalno-lijevi sin trebali bi biti optuženi po RICO zakonu zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu širom Sjedinjenih Američkih Država. Nećemo dozvoliti ovim luđacima da više razaraju Ameriku, ne dajući joj čak ni šansu da 'DIŠE' i bude SLOBODNA", napisao je Trump na američkoj društvenoj mreži Truth Social.

"Soros i njegova grupa psihopata nanijeli su veliku štetu našoj zemlji! To uključuje i njegove lude prijatelje s američke Zapadne obale. Budite oprezni, pratimo vas!" dodao je.