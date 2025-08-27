Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pozvao savezne tužioce da podignu optužnice za reketiranje protiv milijardera i filantropa Georgea Sorosa i jednog od njegovih sinova.
"George Soros i njegov divni radikalno-lijevi sin trebali bi biti optuženi po RICO zakonu zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu širom Sjedinjenih Američkih Država. Nećemo dozvoliti ovim luđacima da više razaraju Ameriku, ne dajući joj čak ni šansu da 'DIŠE' i bude SLOBODNA", napisao je Trump na američkoj društvenoj mreži Truth Social.
"Soros i njegova grupa psihopata nanijeli su veliku štetu našoj zemlji! To uključuje i njegove lude prijatelje s američke Zapadne obale. Budite oprezni, pratimo vas!" dodao je.
Predsjednik nije precizirao na kojeg sina misli, ali je Soros 2023. godine prenio kontrolu nad svojim višemilijarderskim fondom Open Society Foundations na Alexa Sorosa. Također nije jasno na koje je "prijatelje" Trump mislio.
RICO, odnosno Zakon o reketiranju i korumpiranim organizacijama, jedno je od najsnažnijih oružja vlade za obračun s organiziranim kriminalom. Bio je ključan u naporima da se razbije američka mafija, jer je omogućio tužiocima da povežu naizgled nepovezane zločine koji su se provodili kao dio kriminalnog poduhvata.