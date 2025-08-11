РЕГИОН
Топлиот бран продолжува: Апели да се почитуваат препораките за заштита од високи температури
Под влијание на многу топла воздушна маса од југ во текот седмицата времето ќе биде сончево и многу топло со појава на локална облачност преку денот.
11 август 2025

Земјава и балканскиот регион повторно се зафатени од топлотен бран. Метеоролозите најавуваат дека ќе трае до 13 август. 

Лекарите со препораки особено за граѓаните со хронични болести. Министерството за здравство апелира за почитување на општите препораки за заштита на населението од високи температури. Засега нема издадено  мерки.

Под влијание на многу топла воздушна маса од југ во текот седмицата времето ќе биде сончево и многу топло со појава на локална облачност преку денот.

Дневната температура насекаде ќе биде над 30°C, а наместа се очекува да достигне и 40°C. 

Граѓаните да престојуваат во затворени, разладени простории, особено во периодот од 11:00 до 17:00 часот, препорачува Министерстото, како и внес на доволно течности, избегнување алкохол и засладени пијалоци.

На граѓаните им се препорачува да носат лесна, светла облека и да користат заштита за глава и очи, како и да избегнуваат физичка активност во најтоплите часови од денот.

„Посветете внимание на деца, стари лица, лица со хронични заболувања и бремени жени – овие групи се особено чувствителни на високи температури, во случај на симптоми како вртоглавица, главоболка, гадење или забрзан пулс – веднаш побарајте медицинска помош, одложете активности на отворено во најтоплиот дел од денот и обезбедете микроклиматски услови (разладени простории со температура до 25 степени Целзиусови) на работното место и во домот“, препорачуваат од Министерството за здравство.

Оттаму посочуваат дека внимателно ја следат состојбата на дневна основа и дека ќе постапуваат согласно проценките и потребите.



ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
