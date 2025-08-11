Земјава и балканскиот регион повторно се зафатени од топлотен бран. Метеоролозите најавуваат дека ќе трае до 13 август.

Лекарите со препораки особено за граѓаните со хронични болести. Министерството за здравство апелира за почитување на општите препораки за заштита на населението од високи температури. Засега нема издадено мерки.

Под влијание на многу топла воздушна маса од југ во текот седмицата времето ќе биде сончево и многу топло со појава на локална облачност преку денот.

Дневната температура насекаде ќе биде над 30°C, а наместа се очекува да достигне и 40°C.

Граѓаните да престојуваат во затворени, разладени простории, особено во периодот од 11:00 до 17:00 часот, препорачува Министерстото, како и внес на доволно течности, избегнување алкохол и засладени пијалоци.