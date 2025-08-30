Децата меѓу најбројните учецници во сообраќајните незгоди со електричните тротинети
Децата меѓу најбројните учецници во сообраќајните незгоди со електричните тротинетиВо првата половина од 2025 година, 46 лица се повредени во сообраќајни незгоди со тротинет, од кои едно лице починало. Најмалку 15 од повредените лица се здобиле со тешки телесни повреди. Секој трет повреден е дете.
30 август 2025

Децата се меѓу најбројните учесници во сообраќајните незгоди со електричните тротинети, покажува статистиката на македонското Министерство за внатрешни работи.

Според податоците на МВР,  само во првата половина од 2025 година, најмалку 46 лица се повредени во сообраќајни незгоди со тротинет, од кои едно лице починало, додека секој трет повреден во сообраќајните незгоди со електричен тротинет е дете.

Во првата половина од 2025 година, 46 лица се повредени во сообраќајни незгоди со тротинет, од кои едно лице починало. Најмалку 15 од повредените лица се здобиле со тешки телесни повреди.

Секој трет повреден во сообраќајните незгоди со електричен тротинет е дете.

Како законски е регулирано возењето електрични тротинети?

Според законот, децата на возраст под 14 години не смеаат да управуваат со тротинет.

Возачите се должни да се движат по велосипедска патека со брзина не поголема од 25 км/ч, а доколку нема такви услови тие мора да се движат по тротоар со 6 км/ч.

Заштитниот шлем е задолжителна опрема за возачите на електричните тротинети, а во ноќните часови и рефлектирачки елек.


