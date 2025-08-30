Децата се меѓу најбројните учесници во сообраќајните незгоди со електричните тротинети, покажува статистиката на македонското Министерство за внатрешни работи.



Според податоците на МВР, само во првата половина од 2025 година, најмалку 46 лица се повредени во сообраќајни незгоди со тротинет, од кои едно лице починало, додека секој трет повреден во сообраќајните незгоди со електричен тротинет е дете.

