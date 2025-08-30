Децата се меѓу најбројните учесници во сообраќајните незгоди со електричните тротинети, покажува статистиката на македонското Министерство за внатрешни работи.
Според податоците на МВР, само во првата половина од 2025 година, најмалку 46 лица се повредени во сообраќајни незгоди со тротинет, од кои едно лице починало, додека секој трет повреден во сообраќајните незгоди со електричен тротинет е дете.
Како законски е регулирано возењето електрични тротинети?
Според законот, децата на возраст под 14 години не смеаат да управуваат со тротинет.
Возачите се должни да се движат по велосипедска патека со брзина не поголема од 25 км/ч, а доколку нема такви услови тие мора да се движат по тротоар со 6 км/ч.
Заштитниот шлем е задолжителна опрема за возачите на електричните тротинети, а во ноќните часови и рефлектирачки елек.