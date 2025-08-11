По успешното завршување на обуката во Туркије, припадниците на хрватските вооружени сили и претставниците на турската компанија „Бајкар“ во понеделник започнаа со тестирање на новите беспилотни системи на хрватската армија „Бајрактар ТБ2“ во Хрватска, објави хрватскиот министер за одбрана Иван Анушиќ.

„Во наредните денови, тестовите ќе продолжат дење и ноќе низ цела Хрватска на комплетната опрема и сите шест модерни вооружени беспилотни летала „Бајрактар ТБ2“, кои носат нови можности за хрватската армија во борбените операции, како и за надзор на границите, извидување и противпожарна заштита“, изјави Анушиќ во објава на платформата X со видео од тестирањето на авионите.

Хрватскиот министер потсети дека „овие напредни воени системи ги користат 37 земји во светот, вклучувајќи неколку членки на НАТО“.