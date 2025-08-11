РЕГИОН
1 мин читање
Во Хрватска почна тестирањето на турските беспилотни летала „Бајрактар ТБ2“
Модерните, вооружени беспилотни летала носат нови можности за хрватската војска, изјави министерот за одбрана Иван Анушиќ
Во Хрватска почна тестирањето на турските беспилотни летала „Бајрактар ТБ2“
Хрватскиот министер потсети дека овие напредни воени системи ги користат 37 земји во светот, вклучувајќи неколку членки на НАТО / Others
11 август 2025

По успешното завршување на обуката во Туркије, припадниците на хрватските вооружени сили и претставниците на турската компанија „Бајкар“ во понеделник започнаа со тестирање на новите беспилотни системи на хрватската армија „Бајрактар ТБ2“ во Хрватска, објави хрватскиот министер за одбрана Иван Анушиќ.

„Во наредните денови, тестовите ќе продолжат дење и ноќе низ цела Хрватска на комплетната опрема и сите шест модерни вооружени беспилотни летала „Бајрактар ТБ2“, кои носат нови можности за хрватската армија во борбените операции, како и за надзор на границите, извидување и противпожарна заштита“, изјави Анушиќ во објава на платформата X со видео од тестирањето на авионите.

Хрватскиот министер потсети дека „овие напредни воени системи ги користат 37 земји во светот, вклучувајќи неколку членки на НАТО“.

Препорачано

Минатата година Хрватска ги набави првите француски борбени авиони „Рафал“ и потпиша договор за купување борбени беспилотни летала „Бајрактар ТБ-2“ со турскиот производител „Бајкар“.

Првите четири борбени возила „Бредли“ беа испорачани во Хрватска во јануари, а купувањето на корвети, тенкови, ракетни системи ХИМАРС и самоодна артилерија, борбени хеликоптери за напад, противвоздушни ракети и камикази беспилотни летала е планирано до 2028 година.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us