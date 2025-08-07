Израелската военна разузнавателна агенция използва облачната платформа Azure на Microsoft за съхранение и анализ на прихванати палестински телефонни разговори в огромен мащаб, според разследване на The Guardian, палестинско-израелската публикация +972 Magazine и изданието на иврит Local Call.
Системата, която е в действие от 2022 г., може да обработва до „един милион обаждания на час“ и е използвана за подпомагане на действията на Израел в Газа и окупирания Западен бряг, според разследването.
Разследването разкрива, че партньорството е започнало след среща през 2021 г. между командира на израелското разузнаване Unit 8200 Йоси Сариел и изпълнителния директор на Microsoft Сатя Надела.
„Въоръжени с почти неограничения капацитет за съхранение на Azure, Unit 8200 започна изграждането на мощен нов инструмент за масово наблюдение: обширна и натрапчива система, която събира и съхранява записи на милиони мобилни телефонни разговори, провеждани всеки ден от палестинци в Газа и Западния бряг.“
Според The Guardian, изтекли документи на Microsoft и интервюта с 11 източника от компанията и израелското военно разузнаване разкриват как Azure е използвана от Unit 8200 „за съхранение на този обширен архив от ежедневни палестински комуникации“.
Според трима източници от Unit 8200, платформата за съхранение в облак „е улеснила подготовката на смъртоносни въздушни удари и е формирала военни операции в Газа и Западния бряг“.
Модерна война
Изтекли документи и източници, запознати със системата, показват, че тя е съхранявала около 11 500 терабайта прихванати комуникации — еквивалент на приблизително 200 милиона часа телефонни разговори.
Системата, разработена от Сариел, „е използвана често заедно с поредица от инструменти за препоръки на цели, задвижвани от изкуствен интелект, също разработени под негово ръководство и представени от армията в кампания, която опустоши цивилния живот и създаде дълбока хуманитарна криза“, добавя The Guardian.
Израел е убил над 61 100 палестинци, предимно жени и деца, в своите нападения в обсадената Газа от октомври 2023 г.
Около 11 000 палестинци се смята, че са погребани под развалините на разрушени домове, според официалната палестинска новинарска агенция WAFA.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава докладваното от властите в Газа, като се оценява, че може да достигне около 200 000.
По време на геноцида Израел е разрушил по-голямата част от блокираната територия и практически е разселил цялото ѝ население.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната срещу анклава.