Израелската военна разузнавателна агенция използва облачната платформа Azure на Microsoft за съхранение и анализ на прихванати палестински телефонни разговори в огромен мащаб, според разследване на The Guardian, палестинско-израелската публикация +972 Magazine и изданието на иврит Local Call.

Системата, която е в действие от 2022 г., може да обработва до „един милион обаждания на час“ и е използвана за подпомагане на действията на Израел в Газа и окупирания Западен бряг, според разследването.

Разследването разкрива, че партньорството е започнало след среща през 2021 г. между командира на израелското разузнаване Unit 8200 Йоси Сариел и изпълнителния директор на Microsoft Сатя Надела.

„Въоръжени с почти неограничения капацитет за съхранение на Azure, Unit 8200 започна изграждането на мощен нов инструмент за масово наблюдение: обширна и натрапчива система, която събира и съхранява записи на милиони мобилни телефонни разговори, провеждани всеки ден от палестинци в Газа и Западния бряг.“

Според The Guardian, изтекли документи на Microsoft и интервюта с 11 източника от компанията и израелското военно разузнаване разкриват как Azure е използвана от Unit 8200 „за съхранение на този обширен архив от ежедневни палестински комуникации“.

Според трима източници от Unit 8200, платформата за съхранение в облак „е улеснила подготовката на смъртоносни въздушни удари и е формирала военни операции в Газа и Западния бряг“.

Модерна война

Изтекли документи и източници, запознати със системата, показват, че тя е съхранявала около 11 500 терабайта прихванати комуникации — еквивалент на приблизително 200 милиона часа телефонни разговори.