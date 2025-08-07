Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин може да се срещнат на среща на върха още следващата седмица, съобщи Кремъл в четвъртък.
Това би била първата среща между действащ президент на САЩ и Русия след срещата на Джо Байдън с Путин в Женева през юни 2021 г. и идва в момент, когато Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на военната офанзива на Русия в Украйна.
„По предложение на американската страна беше постигнато принципно съгласие за провеждане на двустранна среща на върха в следващите дни“, заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от руските държавни информационни агенции.
Ушаков поясни: „Сега започваме да уточняваме детайлите заедно с американскиге ни колеги. Целта е срещата да се проведе следващата седмица.“
Ушаков също така заяви, че мястото на срещата „е принципно договорено“, но не уточни къде ще се проведе.
Изявлението дойде ден след като американският пратеник Стив Уиткоф се срещна с Путин в Москва.
Уиткоф предложи тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, но Русия не отговори на това предложение, каза Ушаков. „Руската страна остави този вариант напълно без коментар“, добави той.