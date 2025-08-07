Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин може да се срещнат на среща на върха още следващата седмица, съобщи Кремъл в четвъртък.

Това би била първата среща между действащ президент на САЩ и Русия след срещата на Джо Байдън с Путин в Женева през юни 2021 г. и идва в момент, когато Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на военната офанзива на Русия в Украйна.

„По предложение на американската страна беше постигнато принципно съгласие за провеждане на двустранна среща на върха в следващите дни“, заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от руските държавни информационни агенции.

Ушаков поясни: „Сега започваме да уточняваме детайлите заедно с американскиге ни колеги. Целта е срещата да се проведе следващата седмица.“