Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че няма да направи компромис с интересите на индийските фермери, дори това да му струва скъпо. Това беше първият му коментар след решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи 50-процентно мито върху индийски стоки.

Тръмп обяви допълнително 25-процентно мито върху стоки от Южна Азия в четвъртък, с което общата ставка за индийските стоки, изнасяни в САЩ, достигна 50% – една от най-високите ставки, наложени на търговски партньор на САЩ.

„За нас благосъстоянието на нашите фермери е на първо място“, каза Моди на събитие в Ню Делхи в четвъртък. „Индия никога няма да направи компромис с благополучието на своите фермери, млечния сектор и рибарите. И знам лично, че ще трябва да платя висока цена за това“, добави той.

Търговските преговори между Индия и САЩ се провалиха след пет кръга на разговори поради разногласия относно отварянето на индийския селскостопански и млечен сектор и спирането на покупките на руски петрол.

Моди не направи пряко изявление относно американските мита или търговските преговори.

Новите мита, които влизат в сила от 28 август, бяха наложени като наказание за покупките на руски петрол от Индия, според Тръмп. Индийското външно министерство определи решението като „изключително нещастно“ и заяви, че „Индия ще предприеме всички необходими мерки, за да защити своите национални интереси“.

САЩ все още не са обявили подобни мита за Китай, който е най-големият купувач на руски петрол. Експерти смятат, че Китай е пощаден, тъй като разполага с козове в преговорите със САЩ, като резервите си от редки земни минерали и други ресурси, които Индия няма.

„Увеличението на митата от САЩ е нелогично“ заяви пред репортери Даму Рави, секретар по икономическите отношения във външното министерство на Индия. „Това е временен проблем, временна аналогия, с която страната ще се справи, но с времето сме уверени, че светът ще намери решения.“