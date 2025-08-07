Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че няма да направи компромис с интересите на индийските фермери, дори това да му струва скъпо. Това беше първият му коментар след решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи 50-процентно мито върху индийски стоки.
Тръмп обяви допълнително 25-процентно мито върху стоки от Южна Азия в четвъртък, с което общата ставка за индийските стоки, изнасяни в САЩ, достигна 50% – една от най-високите ставки, наложени на търговски партньор на САЩ.
„За нас благосъстоянието на нашите фермери е на първо място“, каза Моди на събитие в Ню Делхи в четвъртък. „Индия никога няма да направи компромис с благополучието на своите фермери, млечния сектор и рибарите. И знам лично, че ще трябва да платя висока цена за това“, добави той.
Търговските преговори между Индия и САЩ се провалиха след пет кръга на разговори поради разногласия относно отварянето на индийския селскостопански и млечен сектор и спирането на покупките на руски петрол.
Моди не направи пряко изявление относно американските мита или търговските преговори.
Новите мита, които влизат в сила от 28 август, бяха наложени като наказание за покупките на руски петрол от Индия, според Тръмп. Индийското външно министерство определи решението като „изключително нещастно“ и заяви, че „Индия ще предприеме всички необходими мерки, за да защити своите национални интереси“.
САЩ все още не са обявили подобни мита за Китай, който е най-големият купувач на руски петрол. Експерти смятат, че Китай е пощаден, тъй като разполага с козове в преговорите със САЩ, като резервите си от редки земни минерали и други ресурси, които Индия няма.
„Увеличението на митата от САЩ е нелогично“ заяви пред репортери Даму Рави, секретар по икономическите отношения във външното министерство на Индия. „Това е временен проблем, временна аналогия, с която страната ще се справи, но с времето сме уверени, че светът ще намери решения.“
Индия търси нови съюзи
Индия започва да дава сигнали, че може да се наложи да обмисли нови партньорства в следващите месеци заради тарифите на Тръмп, които доведоха до най-тежкото дипломатическо напрежение между двете страни от години.
Индийският премиер Нарендра Моди се подготвя за първото си посещение в Китай от над седем години, което подсказва за възможно пренасочване на съюзите, докато отношенията с Вашингтон се влошават.
Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва заяви в сряда, че ще инициира разговор сред страните от групата на развиващите се страни БРИКС за това как да се справят с митата на Тръмп.
Той каза, че планира да се свърже с Моди в четвъртък, както и на китайския лидер Си Дзинпин и други лидери. Групата БРИКС включва също Русия и Южна Африка.
Даму Рави заяви, че „страни с подобна мисъл ще търсят сътрудничество и икономическо взаимодействие, което ще бъде взаимно изгодно за всички страни.“