Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията ще наложи „много повече“ вторични санкции на държави, които продължават да купуват руски петрол, само часове след като обяви нови наказателни мерки срещу Индия.

„Ще видите много повече. Ще видите толкова много вторични санкции“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом в сряда, като намекна, че Китай може да бъде сред следващите държави, които ще бъдат засегнати.

„Възможно е. Зависи от това как ще се развият нещата. Възможно е.“, каза Тръмп, попитан дали Пекин ще бъде подложен на подобни мерки и се позова на текущите търговски преговори с Китай, които според него напредват.

По-рано през деня Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която наложи допълнителна 25-процентна тарифа върху вноса от Индия в отговор на това, което той определи като „продължаваща препродажба и печалба“ на Ню Делхи от руски суров петрол.