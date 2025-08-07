Авиокомпания United Airlines спря полетите по основни маршрути в САЩ заради технологичен проблем, който наруши операциите на няколко ключови летища, включително Чикаго, Денвър, Нюарк, Хюстън и Сан Франциско.

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди за националното прекъсване, като първоначално спря всички полети на United, насочени към Чикаго, още преди излитането им, а след това разшири предупреждението.

Авиокомпанията съобщи, че проблемът е бил разрешен до късния следобед, но предупреди, че закъсненията може да продължат и през вечерта.