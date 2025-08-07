Авиокомпания United Airlines спря полетите по основни маршрути в САЩ заради технологичен проблем, който наруши операциите на няколко ключови летища, включително Чикаго, Денвър, Нюарк, Хюстън и Сан Франциско.
Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди за националното прекъсване, като първоначално спря всички полети на United, насочени към Чикаго, още преди излитането им, а след това разшири предупреждението.
Авиокомпанията съобщи, че проблемът е бил разрешен до късния следобед, но предупреди, че закъсненията може да продължат и през вечерта.
"Безопасността е наш основен приоритет и ще работим с нашите клиенти, за да ги отведем до техните дестинации," заявиха от United в изявление, без да предоставят допълнителни подробности за естеството на проблема.
Пътниците в цялата страна изпитаха объркване и разочарование.
В социалните мрежи United се извини на засегнатите клиенти: "Здравейте, извиняваме се за днешното прекъсване на пътуванията. Нашите екипи работят за разрешаване на проблема възможно най-бързо. Благодарим ви за търпението."
Въпреки разрешаването на основния технологичен проблем, на пътниците беше препоръчано да очакват продължаващи закъснения и да проверяват статуса на полетите си преди да се отправят към летището.