Юнайтед Еърлайнс спира полетите в цялата страна заради технически проблем, който вече е разрешен
Полети над големите американски летища са спрени поради системни проблеми, авиокомпанията предупреждава за продължаващи закъснения. / AP
преди 13 часа

Авиокомпания United Airlines спря полетите по основни маршрути в САЩ заради технологичен проблем, който наруши операциите на няколко ключови летища, включително Чикаго, Денвър, Нюарк, Хюстън и Сан Франциско.

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди за националното прекъсване, като първоначално спря всички полети на United, насочени към Чикаго, още преди излитането им, а след това разшири предупреждението.

Авиокомпанията съобщи, че проблемът е бил разрешен до късния следобед, но предупреди, че закъсненията може да продължат и през вечерта.

"Безопасността е наш основен приоритет и ще работим с нашите клиенти, за да ги отведем до техните дестинации," заявиха от United в изявление, без да предоставят допълнителни подробности за естеството на проблема.

Пътниците в цялата страна изпитаха объркване и разочарование.

В социалните мрежи United се извини на засегнатите клиенти: "Здравейте, извиняваме се за днешното прекъсване на пътуванията. Нашите екипи работят за разрешаване на проблема възможно най-бързо. Благодарим ви за търпението."

Въпреки разрешаването на основния технологичен проблем, на пътниците беше препоръчано да очакват продължаващи закъснения и да проверяват статуса на полетите си преди да се отправят към летището.

