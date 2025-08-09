Президентът на Украйна Володимир Зеленски в събота предупреди, че „решения без Украйна“ няма да донесат мир и изключи възможността за отстъпване на територии на Русия.

„Украинците няма да дадат земята си на окупатора“, заяви той в социалните мрежи, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се подготвят за среща на върха следващата седмица в Аляска, за да обсъдят мира в Украйна.

„Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна, са също решения срещу мира. Те няма да постигнат нищо“, добави той, като подчерта, че войната „не може да бъде прекратена без нас, без Украйна“.

Зеленски заяви, че Украйна е „готова за реални решения, които могат да донесат мир“, но подчерта, че това трябва да бъде „достоен мир“, без да дава подробности.

Неуспешни преговори