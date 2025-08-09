СВЯТ
Зеленски предупреждава за "решения без Украйна" преди срещата на върха между САЩ и Русия
Срещата на върха в Аляска на 15 август ще бъде първата между действащи президенти на САЩ и Русия, откакто Джо Байдън се срещна с Путин в Женева през юни 2021 г.
Зеленски заяви, че Украйна е „подготвена за реални решения, които могат да донесат мир“, но подчерта, че това трябва да бъде „достоен мир“, без да дава подробности. / AA
9 август 2025

Президентът на Украйна Володимир Зеленски в събота предупреди, че „решения без Украйна“ няма да донесат мир и изключи възможността за отстъпване на територии на Русия.

„Украинците няма да дадат земята си на окупатора“, заяви той в социалните мрежи, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се подготвят за среща на върха следващата седмица в Аляска, за да обсъдят мира в Украйна.

„Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна, са също решения срещу мира. Те няма да постигнат нищо“, добави той, като подчерта, че войната „не може да бъде прекратена без нас, без Украйна“.

Зеленски заяви, че Украйна е „готова за реални решения, които могат да донесат мир“, но подчерта, че това трябва да бъде „достоен мир“, без да дава подробности.

Неуспешни преговори

Десетки хиляди хора са загинали, откакто Русия започна своята мащабна военна кампания в Украйна през февруари 2022 г., а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.

Три кръга преговори между Русия и Украйна тази година не доведоха до резултати, и остава неясно дали срещата на върха ще приближи мира.

Обявявайки срещата с Путин в петък, Тръмп заяви, че „ще има размяна на територии за подобряване на ситуацията и за двете страни“ – Украйна и Русия, без да предоставя повече подробности.

Тръмп и Путин за последно се срещнаха през 2019 г. на среща на върха на Г-20 в Япония по време на първия мандат на Тръмп. От януари насам те са разговаряли по телефона няколко пъти.

