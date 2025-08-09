СВЯТ
САЩ дават мълчалива подкрепа на очакваното повторно окупиране на Газа от Израел
Тръмп, Рубио и Ванс си приличат, като не се противопоставят на плана на Нетаняху да реокупира части от Газа. Израелските сили вече окупират 75% от обсадения анклав.
Президент Доналд Тръмп се среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом [Архив]. / AP
9 август 2025

САЩ предложиха тихо подкрепа на Израел, докато страната се подготвя да разшири своите действия в Газа, като президентът Доналд Тръмп заяви, че решението зависи от израелските лидери.

„Това ще бъде изцяло решение на Израел“, каза Тръмп във вторник, когато беше попитан дали подкрепя спорния план на израелския премиер Бенямин Нетаняху за по-дълбоко навлизане в град Газа.

В четвъртък държавният секретар на САЩ Марко Рубио повтори тази позиция, като заяви пред католическата медия EWTN: „В крайна сметка това, което Израел трябва да направи за своята сигурност, ще бъде решено от Израел.“

Тези коментари сигнализират за промяна от по-ранните усилия за посредничество в прекратяването на огъня. След провала на преговорите поради твърдата позиция на Израел, администрацията на Тръмп изглежда е приела стратегията на Израел за продължаване на действията.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс повтори това послание в петък по време на среща с британския външен министър Дейвид Лами.

„Искаме да направим така, че Хамас никога повече да не може да атакува невинни израелски граждани, и смятаме, че това трябва да стане чрез унищожаването на Хамас“, каза Ванс.

Военният кабинет на Израел в четвъртък одобри планове за наземна инвазия в райони, включително град Газа и няколко бежански лагера, където се смята, че се държат заложници.

Израелската армия призова за нови евакуации в тези райони, което поражда опасения за по-нататъшна ескалация. Въпреки международния натиск — включително предупреждения от европейски и арабски лидери да преосмислят разширяването на инвазията — САЩ не са изразили публично противопоставяне.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна с Нетаняху миналата седмица. Въпреки че подробности за разговорите не бяха разкрити, посещението се състоя преди решението на Израел да разшири действията си.

САЩ настояват Израел да увеличи хуманитарната помощ за Газа, но остават твърдо против всяко споразумение, което не осигурява освобождаването на израелските заложници. Израелски официални лица съобщават, че 49 заложници остават в Газа, включително 27, за които се смята, че са загинали.

Междувременно американският посланик в Израел Майк Хъкаби защити израелския режим, отхвърляйки критиките от чуждестранни лидери.

„Така Израел трябва да се предаде на Хамас и да ги храни, въпреки че израелските заложници гладуват?“ написа той в социалните мрежи, сравнявайки призивите за сдържаност с „хранене на нацистите“ по време на Втората световна война.

Съветът за сигурност на ООН (ССООН) междувременно ще обсъди решението на Израел да окупира град Газа в неделя вместо в събота.

Дипломатически източници съобщиха на Anadolu Agency, че датата на извънредното заседание е променена. Сесията, първоначално насрочена за събота, е преместена на 10 август и се очаква да започне в 10 часа местно време. Не е посочена причина за промяната.

Източниците отбелязаха, че Великобритания, Дания, Франция, Гърция и Словения са поискали извънредната сесия. След решението на Израел да окупира град Газа, заседанието е подкрепено от всички членове на Съвета за сигурност, с изключение на Панама, която е настоящият председател, и САЩ.

