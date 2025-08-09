САЩ предложиха тихо подкрепа на Израел, докато страната се подготвя да разшири своите действия в Газа, като президентът Доналд Тръмп заяви, че решението зависи от израелските лидери.

„Това ще бъде изцяло решение на Израел“, каза Тръмп във вторник, когато беше попитан дали подкрепя спорния план на израелския премиер Бенямин Нетаняху за по-дълбоко навлизане в град Газа.

В четвъртък държавният секретар на САЩ Марко Рубио повтори тази позиция, като заяви пред католическата медия EWTN: „В крайна сметка това, което Израел трябва да направи за своята сигурност, ще бъде решено от Израел.“

Тези коментари сигнализират за промяна от по-ранните усилия за посредничество в прекратяването на огъня. След провала на преговорите поради твърдата позиция на Израел, администрацията на Тръмп изглежда е приела стратегията на Израел за продължаване на действията.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс повтори това послание в петък по време на среща с британския външен министър Дейвид Лами.

„Искаме да направим така, че Хамас никога повече да не може да атакува невинни израелски граждани, и смятаме, че това трябва да стане чрез унищожаването на Хамас“, каза Ванс.

Военният кабинет на Израел в четвъртък одобри планове за наземна инвазия в райони, включително град Газа и няколко бежански лагера, където се смята, че се държат заложници.

Израелската армия призова за нови евакуации в тези райони, което поражда опасения за по-нататъшна ескалация. Въпреки международния натиск — включително предупреждения от европейски и арабски лидери да преосмислят разширяването на инвазията — САЩ не са изразили публично противопоставяне.