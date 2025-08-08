Русия в петък започна работа по изграждането на първата атомна електроцентрала в Казахстан – най-големият производител на уран в света и обширна централноазиатска държава, където Москва, Пекин и Европа се съревновават за влияние.
Исторически Русия е била основният доминиращ актьор в региона и се стреми да запази водещата си позиция, докато Китай инвестира милиарди в Казахстан в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.
В съвместно изявление ядрените агенции на Казахстан и Русия обявиха, че са започнали „инженерни проучвания за избор на оптимално място и подготовка на проектна документация за изграждането на атомна електроцентрала с голям капацитет“.
„Този проект е стратегически избор за Казахстан и двигател на дългосрочния икономически растеж както за региона, така и за страната като цяло“, заяви ръководителят на казахстанската ядрена агенция Алмасадам Саткалиев.
Според казахстанските власти Китай също ще изгради две допълнителни централи в богатата на ресурси страна, като повече подробности ще бъдат разкрити до края на годината.
Казахстан осигурява 43 % от световния уран и е третият по големина доставчик на суров уран за Европейския съюз.
Въпреки това страната изпитва затруднения да генерира достатъчно електроенергия за вътрешно потребление, а ядрената енергия е чувствителна тема в Казахстан след ядрените тестове от съветската епоха, които изложиха 1,5 милиона души на радиация.
Първата атомна електроцентрала – която ще бъде изградена близо до полузабравеното село Улкен на брега на езерото Балхаш – ще отнеме няколко години за завършване.
Руската компания „Росатом“ обяви, че реакторът ще има живот от 60 години, с възможност за удължаване с още две десетилетия.
Франция и Южна Корея също се състезаваха за правата да изградят централата, но Казахстан заяви, че е избрал съседните Русия и Китай, които „обективно предложиха най-добрите оферти“.
В региона Русия също планира да изгради атомна електроцентрала в Узбекистан и малък реактор в Киргизстан.