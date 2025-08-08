Русия в петък започна работа по изграждането на първата атомна електроцентрала в Казахстан – най-големият производител на уран в света и обширна централноазиатска държава, където Москва, Пекин и Европа се съревновават за влияние.

Исторически Русия е била основният доминиращ актьор в региона и се стреми да запази водещата си позиция, докато Китай инвестира милиарди в Казахстан в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

В съвместно изявление ядрените агенции на Казахстан и Русия обявиха, че са започнали „инженерни проучвания за избор на оптимално място и подготовка на проектна документация за изграждането на атомна електроцентрала с голям капацитет“.

„Този проект е стратегически избор за Казахстан и двигател на дългосрочния икономически растеж както за региона, така и за страната като цяло“, заяви ръководителят на казахстанската ядрена агенция Алмасадам Саткалиев.

Според казахстанските власти Китай също ще изгради две допълнителни централи в богатата на ресурси страна, като повече подробности ще бъдат разкрити до края на годината.