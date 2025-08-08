СВЯТ
Германия спира всички военни износи за Израел до второ нареждане
Канцлерът Фридрих Мерц критикува израелския план за окупация на Газа и обяви, че германското правителство няма да одобрява никакъв износ на военна техника за Израел, който би могъл да бъде използван в настоящата военна операция.
Германия заявява, че прекратяването на огъня в Газа е нейният основен приоритет. / Reuters
Германия категорично осъди критикува плановете на Израел за пълна окупация на Газа и обяви частично замразяване на износа на военна техника.

„При настоящите обстоятелства германското правителство няма да разреши износ на военна техника, която може да бъде използвана в Газа“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в изявление в петък.

Той отбеляза, че досега Германия е подкрепяла правото на Израел на самоотбрана, подкрепяла е инициативи за освобождаване на заложници и е призовавала за разоръжаването на Хамас, като е заемала ясна позиция в подкрепа на Израел през целия конфликт.

„Решението на израелското правителство от снощи за да предприеме още по-ожесточени военни действия в Газа затруднява постигането на тези цели, от гледна точка на Германия“, подчерта Мерц, добавяйки, че няма да бъдат одобрявани никакви военни доставки за Израел, които могат да бъдат използвани в тази военна операция.

Катастрофална хуманитарна ситуация

Канцлерът изрази и сериозните операсения на Берлин относно катастрофалната хуманитарна ситуация в Газа, на фона на съобщения за деца, умиращи от глад, и широко разпространен глад сред палестинското население заради израелската блокада и военни операции.

„Германското правителство остава дълбоко загрижено за продължаващите страдания на цивилното население в Газа. С планираната офанзива израелското правителство ще носи още по-голяма отговорност, отколкото досега“, заяви Мерц и повтори призива си Израел да осигури пълен достъп за доставка на помощ, включително за ООН и неправителствени организации.

Той също така призова израелското правителство „да не предприема допълнителни стъпки към анексиране на Западния бряг“, на фона на нарастващите международни опасения, че подобни действия биха могли да доведат до допълнително ескалиране на напрежението и да застрашат перспективите за решение с две държави.

