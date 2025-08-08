Германия категорично осъди критикува плановете на Израел за пълна окупация на Газа и обяви частично замразяване на износа на военна техника.

„При настоящите обстоятелства германското правителство няма да разреши износ на военна техника, която може да бъде използвана в Газа“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в изявление в петък.

Той отбеляза, че досега Германия е подкрепяла правото на Израел на самоотбрана, подкрепяла е инициативи за освобождаване на заложници и е призовавала за разоръжаването на Хамас, като е заемала ясна позиция в подкрепа на Израел през целия конфликт.

„Решението на израелското правителство от снощи за да предприеме още по-ожесточени военни действия в Газа затруднява постигането на тези цели, от гледна точка на Германия“, подчерта Мерц, добавяйки, че няма да бъдат одобрявани никакви военни доставки за Израел, които могат да бъдат използвани в тази военна операция.