Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че уволнява управителя на Федералния резерв Лиза Кук, позовавайки се на твърдения за измама с ипотечен кредит.
В писмото за отстраняването ѝ от поста, което Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Сошъл“ се казва, че има достатъчно основания да се смята, че Лиса Кук е направила "неверни твърдения“ по едно или повече ипотечни споразумения.
Той каза, че има „достатъчно основания да ви отстраня от позицията ви“, тъй като през 2021 г. Кук е посочила в документи за отделни ипотечни заеми за имоти в Мичиган и Джорджия, че и двете са основно жилище, където тя възнамерява да живее.
"Немислимо е да не сте знаели за първия си ангажимент, когато сте поемали втория", написа Тръмп.
"Американският народ трябва да може да има пълно доверие в честността на членовете, натоварени с определянето на политиката и надзора на Федералния резерв. "В светлината на вашето измамно и потенциално престъпно поведение по финансов въпрос, аз нямам и гражданите не могат да имат доверие във вашата почтеност", добави той.
Години на проблеми
Тръмп предупреди Кук миналата седмица, че ще я уволни, ако тя сама не се оттегли.
Кук, която беше номинирана за член на Управителния съвет на Фед от бившия президент Джо Байдън през 2022 г., преди това отрече всякакви неправомерни действия и заяви, че "няма намерение да се оттегли."
Въпросите относно ипотеките на Кук бяха повдигнати за първи път миналата седмица от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране на САЩ Уилям Пълти, който отнесе въпроса до главния прокурор Памела Бонди за разследване.
Двама други назначени от Байдън в борда на Федералния резерв имат още мандат за известно време, докато председателя на Фед Джеръм Пауъл може да остане като управител до 2028 г.
Финансовите въпроси са редовен проблем за служителите на централната банка на САЩ през последните години. През 2021 г. тогавашните президенти на банките на Федералния резерв в Далас и Бостън подадоха оставки след разкрития за активна търговия на финансовите пазари.
Въпреки че и двамата по-късно бяха оправдани от вътрешния надзоренен орган на Федералния резерв, главният инспектор на централната банка въпреки това заяви, че търговията им е създала впечатление за конфликт на интереси. В отговор на противоречията, Федералният резерв затегна етичните си правила, регулиращи личните инвестиции на служителите.