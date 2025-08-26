Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че уволнява управителя на Федералния резерв Лиза Кук, позовавайки се на твърдения за измама с ипотечен кредит.

В писмото за отстраняването ѝ от поста, което Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Сошъл“ се казва, че има достатъчно основания да се смята, че Лиса Кук е направила "неверни твърдения“ по едно или повече ипотечни споразумения.

Той каза, че има „достатъчно основания да ви отстраня от позицията ви“, тъй като през 2021 г. Кук е посочила в документи за отделни ипотечни заеми за имоти в Мичиган и Джорджия, че и двете са основно жилище, където тя възнамерява да живее.

"Немислимо е да не сте знаели за първия си ангажимент, когато сте поемали втория", написа Тръмп.

"Американският народ трябва да може да има пълно доверие в честността на членовете, натоварени с определянето на политиката и надзора на Федералния резерв. "В светлината на вашето измамно и потенциално престъпно поведение по финансов въпрос, аз нямам и гражданите не могат да имат доверие във вашата почтеност", добави той.

Години на проблеми