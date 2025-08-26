СВЯТ
2 мин. четене
Тръмп уволни Лиса Кук от Федералния резерв заради измама с ипотека.
Тръмп обяви, че "има достатъчно основания" да се счита, че тя е направила "неверни изявления по един или повече" ипотечни договори
Тръмп уволни Лиса Кук от Федералния резерв заради измама с ипотека.
Члена на управителния съвет на Федералния резерв на САЩ Лиза Кук / Reuters
26 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че уволнява управителя на Федералния резерв Лиза Кук, позовавайки се на твърдения за измама с ипотечен кредит.

В писмото за отстраняването ѝ от поста, което Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Сошъл“ се казва, че има достатъчно основания да се смята, че Лиса Кук е направила "неверни твърдения“ по едно или повече ипотечни споразумения.

Той каза, че има „достатъчно основания да ви отстраня от позицията ви“, тъй като през 2021 г. Кук е посочила в документи за отделни ипотечни заеми за имоти в Мичиган и Джорджия, че и двете са основно жилище, където тя възнамерява да живее.

"Немислимо е да не сте знаели за първия си ангажимент, когато сте поемали втория", написа Тръмп.

"Американският народ трябва да може да има пълно доверие в честността на членовете, натоварени с определянето на политиката и надзора на Федералния резерв. "В светлината на вашето измамно и потенциално престъпно поведение по финансов въпрос, аз нямам и гражданите не могат да имат доверие във вашата почтеност", добави той.

СвързаниTRT Global - Can Trump fire Powell? Here's what's at stake

Години на проблеми

Препоръчано

Тръмп предупреди Кук миналата седмица, че ще я уволни, ако тя сама не се оттегли.

Кук, която беше номинирана за член на Управителния съвет на Фед от бившия президент Джо Байдън през 2022 г., преди това отрече всякакви неправомерни действия и заяви, че "няма намерение да се оттегли."

Въпросите относно ипотеките на Кук бяха повдигнати за първи път миналата седмица от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране на САЩ Уилям Пълти, който отнесе въпроса до главния прокурор Памела Бонди за разследване.

Двама други назначени от Байдън в борда на Федералния резерв имат още мандат за известно време, докато председателя на Фед Джеръм Пауъл може да остане като управител до 2028 г.

Финансовите въпроси са редовен проблем за служителите на централната банка на САЩ през последните години. През 2021 г. тогавашните президенти на банките на Федералния резерв в Далас и Бостън подадоха оставки след разкрития за активна търговия на финансовите пазари.

Въпреки че и двамата по-късно бяха оправдани от вътрешния надзоренен орган на Федералния резерв, главният инспектор на централната банка въпреки това заяви, че търговията им е създала впечатление за конфликт на интереси. В отговор на противоречията, Федералният резерв затегна етичните си правила, регулиращи личните инвестиции на служителите.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us