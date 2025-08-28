Руски ракетни удари взеха на прицел жилищни сгради в украинската столица Киев в ранните часове на четвъртък, и доведоха до смъртта на най-малко 12 души и 48 ранени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди нападението като открито неуважение към мирните преговори.

Киевската градска военна администрация (КМВА) потвърди броя на жертвите и ранените. Ръководителят на КМВА Тимур Ткаченко заяви, че броят на загиналите е достигнал 12, като сред тях и три деца на възраст от 2, 14 и 17 години. В публикацията си в Телеграм Ткаченко написа: „Броят на загиналите в резултат на вражеската атака нарасна до 12, като за съжаление сред тях има и три деца.“

Прокуратурата на Киев съобщи, че последствията от атаката са регистрирани в осем различни района на столицата, сред които Дарницки, Днипровски, Соломянски, Шевченковски, Голосиевски, Оболонски, Святошински и Деснянски.

В района Дарницки е срутена част от пететажна жилищна сграда, като спасителните дейности на хората, останали под руините, продължават. В съседните сгради са счупени прозорци, нанесени са щети на автомобили и частни имоти.