Руски ракетни удари взеха на прицел жилищни сгради в украинската столица Киев в ранните часове на четвъртък, и доведоха до смъртта на най-малко 12 души и 48 ранени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди нападението като открито неуважение към мирните преговори.
Киевската градска военна администрация (КМВА) потвърди броя на жертвите и ранените. Ръководителят на КМВА Тимур Ткаченко заяви, че броят на загиналите е достигнал 12, като сред тях и три деца на възраст от 2, 14 и 17 години. В публикацията си в Телеграм Ткаченко написа: „Броят на загиналите в резултат на вражеската атака нарасна до 12, като за съжаление сред тях има и три деца.“
Прокуратурата на Киев съобщи, че последствията от атаката са регистрирани в осем различни района на столицата, сред които Дарницки, Днипровски, Соломянски, Шевченковски, Голосиевски, Оболонски, Святошински и Деснянски.
В района Дарницки е срутена част от пететажна жилищна сграда, като спасителните дейности на хората, останали под руините, продължават. В съседните сгради са счупени прозорци, нанесени са щети на автомобили и частни имоти.
Местните жители и екипите за спешна помощ разчистват улиците от счупени стъкла и отломки от разрушените сгради. Журналист на AFP съобщи за огромна кратера в средата на пететажна жилищна сграда в центъра на Киев. Кадрите, споделени от Зеленски, показват, че сградата е разцепена на две части.
В социалните мрежи Зеленски заяви: „Русия избира балистични ракети пред масата за преговори. Вместо да сложи край на войната, избира да продължава да убива. Това показва, че Русия все още не се страхува от последствията.“
Зеленски призова съюзниците на Украйна за по-твърд отговор и нови санкции. Той призова също съюзника на Русия — Китай, и членката на ЕС — Унгария, да заемат по-твърда позиция срещу Москва. „Всички срокове вече са превишени, десетки възможности за дипломация са пропилени. Русия трябва да бъде подведена под отговорност за всяка атака и всеки ден от тази война“, подчерта той.