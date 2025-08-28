Американският пратеник за Сирия Том Барак предизвика вълна от възмущение в Ливан във вторник, след като на пресконференцията в Президентския дворец в Бейрут, той определи поведението на журналистите, опитващи се да зададат въпроси, като „животинско“.
„Моля, запазете тишина за момент“, каза Барак на репортерите. „В момента, в който това стане хаотично, животинско - си тръгваме. Искате да знаете какво се случва? Дръжте се цивилизовано, бъдете любезни, бъдете толерантни. Това е проблемът на региона.“
Коментарите му бяха незабавно разкритикувани от ливански официални лица и медийни организации, които ги определиха като недопустими и обидни.
В изявление ливанското президентство заяви, че „съжалява за изказванията, направени от един от гостите му днес“. Подчертава се „абсолютното уважение към човешкото достойнство“ и се потвърждава признателността на президентството към акредитираните журналисти в частност.
Извън границите на „приличието и дипломацията“
Синдикатът на редакторите на ливанската преса остро осъди поведението на Барак като „абсолютно неприемливо и силно укоримо.“
„Достойнството на журналистите не е евтино, и никой пратеник, независимо от ранга си, не може да преминава границите“, се посочва в изявление на Синдиката.
Организацията настоява Барак да изнесе „публично извинение към медиите“, предупреждавайки, че ако това не се случи, „може да се наложи синдикатът да призове за бойкот на посещенията и срещите на американския пратеник като първа стъпка от по-широки действия.“
„Ливанските медии отново са подложени на поведение, което е извън рамките на приличието и дипломатическите норми — и то от пратеник на голяма сила, изпълняващ официална мисия“, подчертават от Синдиката.
Изказването на Барак предизвика допълнително възмущение, като мнозина припомниха, че е обичайна практика журналистите да повишават глас и да се надвикват, особено когато се опитват да зададат въпроси при ограничено време. Опитните редактори насърчават репортерите да настояват с въпросите си и никога да не забравят, че основната им задача е да информират обществото.
Пресконференции, изпълнени с напрежение и хаос, не са рядкост в международната журналистическа практика.
Барак, който е и посланик на САЩ в Тюркийе, пристигна в Бейрут във вторник, за да се срещне с президента Жозеф Аун и други високопоставени представители.
Според местни медии, основна тема на разговорите е изпълнението на решение на ливанското правителство за консолидиране на всички оръжия под държавен контрол — ход, насочен основно срещу шиитската групировка „Хизбула“.
На 5 август ливанското правителство одобри план, който възлага на армията до края на месеца да изготви стратегия за разоръжаване на „Хизбула“ и да я приложи до края на 2025 година. Хизбула отхвърли решението като „тежък грях“.