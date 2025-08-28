Американският пратеник за Сирия Том Барак предизвика вълна от възмущение в Ливан във вторник, след като на пресконференцията в Президентския дворец в Бейрут, той определи поведението на журналистите, опитващи се да зададат въпроси, като „животинско“.

„Моля, запазете тишина за момент“, каза Барак на репортерите. „В момента, в който това стане хаотично, животинско - си тръгваме. Искате да знаете какво се случва? Дръжте се цивилизовано, бъдете любезни, бъдете толерантни. Това е проблемът на региона.“

Коментарите му бяха незабавно разкритикувани от ливански официални лица и медийни организации, които ги определиха като недопустими и обидни.

В изявление ливанското президентство заяви, че „съжалява за изказванията, направени от един от гостите му днес“. Подчертава се „абсолютното уважение към човешкото достойнство“ и се потвърждава признателността на президентството към акредитираните журналисти в частност.

Извън границите на „приличието и дипломацията“

Синдикатът на редакторите на ливанската преса остро осъди поведението на Барак като „абсолютно неприемливо и силно укоримо.“

„Достойнството на журналистите не е евтино, и никой пратеник, независимо от ранга си, не може да преминава границите“, се посочва в изявление на Синдиката.