Кремъл отхвърли исканията за бързи преговори между Путин и Зеленски
Москва заяви, че присъствието на чуждестранни военни сили на територията на Украйна е неприемливо за Русия
Дмитрий Песков, говорителя на Кремъл. / Reuters
28 август 2025

Кремълът заяви в сряда, че е против изпращането на мироопазващи войски от европейски държави в Украйна и отхвърли идеята за бърза среща между президентите на Русия и Украйна, Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Ние гледаме негативно на такива дискусии“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, на въпрос за мнението на Москва относно евентуална европейска миротворческа сила като част от споразумение за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна.

Той подчерта, че желанието на Русия да попречи на страните от НАТО да имат военно присъствие в Украйна е една от първоначалните причини за конфликта, който Москва започна през февруари 2022 г. с пълномащабната си офанзива.

Украйна настоява за гаранции за сигурност, подкрепени от Запада, като част от всяко споразумение, за да се гарантира, че Русия няма да нападне отново, докато Москва изисква Киев да отстъпи повече територии на изток.

Препоръчано

Гаранциите за сигурност за Украйна са „една от най-важните теми“ в преговорите за уреждане, каза Песков, добавяйки, че Москва няма да обсъжда публично подробности за това как биха могли да изглеждат те.

Кремъл също така отхвърли идеята, че среща между президентите Путин и Зеленски вероятно ще се проведе скоро.

Всяка среща между руския и украинския президент трябва да бъде добре подготвена, за да бъде ефективна“, каза Песков.

Той също така заяви, че ръководителите на руския и украинския преговарящи екипи са „в контакт“, но все още не е определена дата за бъдещи преговори.

