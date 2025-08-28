СВЯТ
1 мин. четене
Смъртоносна автобусна катастрофа близо до Кабул
Най-малко 25 души са загинали след преобръщането на пътнически автобус в афганистанската столица Кабул
Смъртоносна автобусна катастрофа близо до Кабул
Поредно пътнотранспортно произшествия в Афганистан / AA
28 август 2025

Най-малко 25 души са загинали, а 27 други са ранени, след преобръщането на пътнически автобус пътническикамион и мотоциклет.

Абдул Матин Кани, говорител на Министерството на вътрешните работи, заяви, че инцидентът е станал в района на Арганди, в близост до Кабул ,късно във вторник.

Той добави, че автобусът е излязъл от платното и се е преобърнал поради безразсъдното шофиране.

Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид заяви, че има общо 44 загинали и ранени.

Препоръчано

79 души, включително 19 деца, загинаха миналата седмица в западната провинция Херат, при сблъсък между автобус, превозващ депортирани мигранти от Иран, с други две превозни средства.

Пътнотранспортните произшествия са често срещани в Афганистан, главно поради лошата пътна инфраструктура и безразсъдното шофиране.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us