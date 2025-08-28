Най-малко 25 души са загинали, а 27 други са ранени, след преобръщането на пътнически автобус пътническикамион и мотоциклет.

Абдул Матин Кани, говорител на Министерството на вътрешните работи, заяви, че инцидентът е станал в района на Арганди, в близост до Кабул ,късно във вторник.

Той добави, че автобусът е излязъл от платното и се е преобърнал поради безразсъдното шофиране.

Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид заяви, че има общо 44 загинали и ранени.