Най-малко 25 души са загинали, а 27 други са ранени, след преобръщането на пътнически автобус пътническикамион и мотоциклет.
Абдул Матин Кани, говорител на Министерството на вътрешните работи, заяви, че инцидентът е станал в района на Арганди, в близост до Кабул ,късно във вторник.
Той добави, че автобусът е излязъл от платното и се е преобърнал поради безразсъдното шофиране.
Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид заяви, че има общо 44 загинали и ранени.
79 души, включително 19 деца, загинаха миналата седмица в западната провинция Херат, при сблъсък между автобус, превозващ депортирани мигранти от Иран, с други две превозни средства.
Пътнотранспортните произшествия са често срещани в Афганистан, главно поради лошата пътна инфраструктура и безразсъдното шофиране.