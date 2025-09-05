Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че два военни самолета на Венецуела са прелетели близо до кораб на американския флот в международни води, като Пентагонът определи това като опит за намеса в операции срещу наркотрафика.

Инцидентът се случи два дни след като американските сили извършиха удар, при който бяха убити 11 души на борда на венецуелски плавателен съд в Карибско море. Президентът Доналд Тръмп заяви, че лодката е транспортирала наркотици за картела „Трен де Арагуа“, който Вашингтон е обявил за „наркотерористична организация“.

Пентагонът предупреди Венецуела „да не предприема никакви допълнителни усилия за възпрепятстване, възпиране или намеса в операциите срещу наркотрафика и тероризма, извършвани от американската армия“. Той определи прелитането в четвъртък като „крайно провокативен ход“, целящ да възпрепятства операциите.

Според New York Times, цитирайки американски военен служител, два венецуелски изтребителя F-16 са прелетели над USS Jason Dunham, разрушител с управляеми ракети, в южната част на Карибско море. Американският военен кораб не е отвърнал, съобщи служителят.