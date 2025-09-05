СВЯТ
2 мин. четене
САЩ съобщават, че венецуелски самолети са прелетели близо до разрушител на ВМС
Пентагонът нарече хода на Каракас "силно провокативен" дни след като САЩ убиха 11 души на борда на кораб, за който Тръмп твърдеше, че е управляван от картел.
САЩ съобщават, че венецуелски самолети са прелетели близо до разрушител на ВМС
Пентагонът определи действията на Каракас като „изключително провокативни“, дни след като САЩ убиха 11 души на борда на плавателен съд, за който Тръмп твърдеше, че се управлява от картел. / AP
5 септември 2025

Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че два военни самолета на Венецуела са прелетели близо до кораб на американския флот в международни води, като Пентагонът определи това като опит за намеса в операции срещу наркотрафика.

Инцидентът се случи два дни след като американските сили извършиха удар, при който бяха убити 11 души на борда на венецуелски плавателен съд в Карибско море. Президентът Доналд Тръмп заяви, че лодката е транспортирала наркотици за картела „Трен де Арагуа“, който Вашингтон е обявил за „наркотерористична организация“.

Пентагонът предупреди Венецуела „да не предприема никакви допълнителни усилия за възпрепятстване, възпиране или намеса в операциите срещу наркотрафика и тероризма, извършвани от американската армия“. Той определи прелитането в четвъртък като „крайно провокативен ход“, целящ да възпрепятства операциите.

Според New York Times, цитирайки американски военен служител, два венецуелски изтребителя F-16 са прелетели над USS Jason Dunham, разрушител с управляеми ракети, в южната част на Карибско море. Американският военен кораб не е отвърнал, съобщи служителят.

Препоръчано

Ударът във вторник отбеляза необичайно използване на военните в ситуация, която обикновено се разглежда като въпрос на правоприлагане, управляван от Бреговата охрана. По-късно Тръмп публикува видеозапис, който изглежда показва бързо движеща се лодка, унищожена от въздушен удар.

Юридически експерти поставиха под въпрос оправданието за атаката, отбелязвайки, че администрацията не е представила доказателства, че САЩ са били под непосредствена заплаха или че пътниците на плавателния съд са били въоръжени. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити удара, заявявайки, че плавателният съд е управляван от обявен картел. Министърът на отбраната Пийт Хегсет публикува кадри на лодката преди удара.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро предупреди, че страната му ще „обяви конституционно република в оръжие“, ако бъде нападната от американските сили, тъй като Вашингтон разширява морското си присъствие в Карибско море за борба с наркотрафикантите.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us