Японската управляваща партия може да отстрани премиера Ишиба на фона на пазарни сътресения
Политическата несигурност около лидерството на Шигеру Ишиба доведе до повишаване на йената и доходността на държавните облигации, като кандидатите, които подкрепят по-свободна фискална и монетарна политика, са в центъра на вниманието.
Шигеру Ишиба отхвърли исканията от собствената си партия да подаде оставка след загубата на ЛДП на изборите за горната камара през юли. / REUTERS
5 септември 2025

Законодателите от управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в Япония ще гласуват в понеделник дали да проведат извънредни избори за лидерство, които биха могли да отстранят премиера Шигеру Ишиба, който е под натиск. Това решение вече разтърси финансовите пазари и може да повлияе на четвъртата по големина икономика в света.

Политическата несигурност допринесе за разпродажба на йената и японските държавни облигации (JGB) тази седмица, като доходността на 30-годишните облигации достигна рекордно високо ниво в сряда.

Пазарите внимателно следят възможността Ишиба да бъде заменен от кандидат, който подкрепя по-свободна фискална и монетарна политика, като Санае Такаичи, открит критик на последните увеличения на лихвените проценти от страна на Банката на Япония.

„Доминиращото предположение на пазара е, че ЛДП ще проведе избори за лидерство и че Ишиба, известен като привърженик на строгата фискална политика, ще загуби поста си“, заяви Катсутоши Инадоме, старши стратег в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. „Вероятно ще видим допълнителни разпродажби на JGB, тъй като който и да наследи Ишиба, вероятно ще бъде по-отворен към разхлабване на фискалната политика от него.“

Отслабващата позиция на Ишиба

Ишиба устоява на призивите от страна на своята партия да се оттегли след загубата на ЛДП на изборите за горната камара през юли. Въпреки това, позицията му отслабна след като загуби мнозинство и в двете парламентарни камари.

Опозиционните партии отказват да си сътрудничат с неговото правителство, а дори някои членове на кабинета настояват за нов лидер на партията. Правилата на партията изискват поне половината от членовете на ЛДП да поискат гласуване за лидерство, което може да се проведе по-късно този месец или през октомври.

Изборите за лидерство биха могли да забавят приемането на допълнителен бюджет, предназначен да помогне на домакинствата да се справят с нарастващите разходи за живот.

Ишиба заяви в петък, че все още планира да изготви пакет за икономическа подкрепа тази есен, добавяйки: „Всичко, което мога да кажа, е, че моето правителство ще изпълни своята отговорност към обществото.“

Политическите анализатори смятат, че позицията на Ишиба става все по-несигурна. Eurasia Group дава 60 % шанс той да не оцелее на изборите за лидерство.

„Слабите резултати на Ишиба като лидер на партията на последните избори, в комбинация с подкрепата на бившия премиер Таро Асо за специални избори, обърнаха настроенията срещу него“, заяви Дейвид Болинг, директор за Япония и азиатска търговия в Eurasia Group.

Кои са водещите кандидати?

Потенциалните наследници могат да повлияят както на фискалните стимули, така и на решенията на Банката на Япония относно лихвените проценти.

Сред водещите кандидати са Шинджиро Коидзуми, популярен министър на земеделието, чиито икономически политики остават неясни, и Такаичи, която представлява дясното крило на ЛДП и може да стане първата жена премиер на Япония.

Такаичи, която загуби балотажа за лидерство през септември срещу Ишиба, критикува увеличенията на лихвените проценти от Банката на Япония и се застъпва за увеличаване на държавните разходи за подкрепа на крехката икономика.

„При Такаичи фискалната дисциплина ще бъде забравена“, заяви Инадоме. „Пазарите все още помнят, когато тя почти спечели през септември и предизвика огромни разпродажби на JGB.“

