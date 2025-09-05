Законодателите от управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в Япония ще гласуват в понеделник дали да проведат извънредни избори за лидерство, които биха могли да отстранят премиера Шигеру Ишиба, който е под натиск. Това решение вече разтърси финансовите пазари и може да повлияе на четвъртата по големина икономика в света.

Политическата несигурност допринесе за разпродажба на йената и японските държавни облигации (JGB) тази седмица, като доходността на 30-годишните облигации достигна рекордно високо ниво в сряда.

Пазарите внимателно следят възможността Ишиба да бъде заменен от кандидат, който подкрепя по-свободна фискална и монетарна политика, като Санае Такаичи, открит критик на последните увеличения на лихвените проценти от страна на Банката на Япония.

„Доминиращото предположение на пазара е, че ЛДП ще проведе избори за лидерство и че Ишиба, известен като привърженик на строгата фискална политика, ще загуби поста си“, заяви Катсутоши Инадоме, старши стратег в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. „Вероятно ще видим допълнителни разпродажби на JGB, тъй като който и да наследи Ишиба, вероятно ще бъде по-отворен към разхлабване на фискалната политика от него.“

Отслабващата позиция на Ишиба

Ишиба устоява на призивите от страна на своята партия да се оттегли след загубата на ЛДП на изборите за горната камара през юли. Въпреки това, позицията му отслабна след като загуби мнозинство и в двете парламентарни камари.

Опозиционните партии отказват да си сътрудничат с неговото правителство, а дори някои членове на кабинета настояват за нов лидер на партията. Правилата на партията изискват поне половината от членовете на ЛДП да поискат гласуване за лидерство, което може да се проведе по-късно този месец или през октомври.

Изборите за лидерство биха могли да забавят приемането на допълнителен бюджет, предназначен да помогне на домакинствата да се справят с нарастващите разходи за живот.