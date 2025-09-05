СВЯТ
2 мин. четене
Анутин Чарнвиракул е новият премиер на Тайланд
Лидерът на партията"Бумджайтай" спечели 311 гласа, и наследи поста от Паетонгтарн Шинаватра, която бе отстранена от длъжност с решението на Конституционният съд на Тайланд
Лидерът на Бумджайта Анутин Чарнвиракул бе избран днес за министър-председател / Reuters
5 септември 2025

Тайландският парламент избра Анутин Чарнвиракул, 58-годишния лидер на партията "Бумджайтай", за министър-председател на страната.

Анутин спечели с 311 и премина без проблем прага от 247 гласа в 492-местната Камара на представителите, необходими за да стане премиер на югоизточноазиатската страна, съобщи вестник "Банкок пост".

На общите избори в Тайланд през 2023 г. управляващата партия “Пуе Тай" ("За тайландците") спечели 141 места, което я направи втората по големина партия, след партиятаДвижение напред“, която 151 места.

Партията на Анутин, "Бумджайтай", е известна като „типичен посредник на властта“, според учените по тайландски изследвания Напон Джатусрипитак и Сутикарн Мийчан, които публикуваха онлайн статия миналата година.

„Това произтича от липсата на идеологически ангажименти (освен по-силната подкрепа за монархията през последните години), агресивните тактики за привличане на депутати от други партии и прагматизма, който им позволява лесно да формират и променят съюзи“, пишат те.

Политическите амбиции на 58-годишния Анутин са подкрепени от богатството на неговото семейство и силната регионална база в североизточния регион Исaн на Тайланд, където партията "Бумджайтай" получава подкрепа от голямото селско население.

Гласуването за нов министър-председател в Камарата на представителите беше обявено по-рано, след като Конституционният съд отстрани Паетонгтарн Шинаватра от длъжност.

Съдът постанови, че тя е нарушила етичните норми, като е критикувала високопоставен тайландски командир по време на телефонен разговор с бившия камбоджански лидер Хун Сен във връзка с ескалиращия граничен спор между двете страни. Във вторник Паетонгтарн Шинаватра, обжалва решението на съда.

Този случай допълнително изостри нестабилността в политическата система на Тайланд, която често е свидетел на сблъсъци между избрани правителства и съдебната власт след свалянето от власт с военен преврат през 2006 г.влас на бившия министър-председател Таксин Шинаватра.

