Тайландският парламент избра Анутин Чарнвиракул, 58-годишния лидер на партията "Бумджайтай", за министър-председател на страната.

Анутин спечели с 311 и премина без проблем прага от 247 гласа в 492-местната Камара на представителите, необходими за да стане премиер на югоизточноазиатската страна, съобщи вестник "Банкок пост".

На общите избори в Тайланд през 2023 г. управляващата партия “Пуе Тай" ("За тайландците") спечели 141 места, което я направи втората по големина партия, след партията „Движение напред“, която 151 места.

Партията на Анутин, "Бумджайтай", е известна като „типичен посредник на властта“, според учените по тайландски изследвания Напон Джатусрипитак и Сутикарн Мийчан, които публикуваха онлайн статия миналата година.

„Това произтича от липсата на идеологически ангажименти (освен по-силната подкрепа за монархията през последните години), агресивните тактики за привличане на депутати от други партии и прагматизма, който им позволява лесно да формират и променят съюзи“, пишат те.

Политическите амбиции на 58-годишния Анутин са подкрепени от богатството на неговото семейство и силната регионална база в североизточния регион Исaн на Тайланд, където партията "Бумджайтай" получава подкрепа от голямото селско население.