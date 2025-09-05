Финландия се присъединява към декларация за мирно разрешаване на палестинския въпрос и прилагане на решение за две държави.
"Процесът, воден от Франция и Саудитска Арабия, е най-значимото международно усилие от години за създаване на условия за решение за две държави", заяви външният министър на Финландия Елина Валтонен в платформата X в петък.
Декларацията е резултат от международна конференция в ООН през юли, организирана от Саудитска Арабия и Франция, посветена на дългогодишния конфликт. Съединените щати и Израел бойкотираха събитието.
Първата стъпка, очертана в декларацията, е прекратяването на близо двугодишната война между Израел и палестинската групировка "Хамас" в Газа.
Саудитска Арабия и Франция призоваха страните в ООН да подкрепят декларацията, която очертава "осезаеми, ограничени във времето и необратими стъпки" към прилагане на решение за две държави.
За разлика от някои други европейски държави, като Испания и Норвегия, Финландия не е признала Палестина като държава. Коалиционното правителство на Финландия е вътрешно разделено по въпроса за официалното признаване.