Финландия се присъединява към декларация за мирно разрешаване на палестинския въпрос и прилагане на решение за две държави.

"Процесът, воден от Франция и Саудитска Арабия, е най-значимото международно усилие от години за създаване на условия за решение за две държави", заяви външният министър на Финландия Елина Валтонен в платформата X в петък.

Декларацията е резултат от международна конференция в ООН през юли, организирана от Саудитска Арабия и Франция, посветена на дългогодишния конфликт. Съединените щати и Израел бойкотираха събитието.