Финландия се присъединява към декларация за решение за две държави на палестинския въпрос
Декларацията е резултат от международна конференция в ООН през юли, организирана от Саудитска Арабия и Франция относно продължаващия десетилетия конфликт
Палестинците в Газа се борят с глад поради войната и блокадата на Израел. / AA
5 септември 2025

Финландия се присъединява към декларация за мирно разрешаване на палестинския въпрос и прилагане на решение за две държави.

"Процесът, воден от Франция и Саудитска Арабия, е най-значимото международно усилие от години за създаване на условия за решение за две държави", заяви външният министър на Финландия Елина Валтонен в платформата X в петък.

Декларацията е резултат от международна конференция в ООН през юли, организирана от Саудитска Арабия и Франция, посветена на дългогодишния конфликт. Съединените щати и Израел бойкотираха събитието.

Първата стъпка, очертана в декларацията, е прекратяването на близо двугодишната война между Израел и палестинската групировка "Хамас" в Газа.

Саудитска Арабия и Франция призоваха страните в ООН да подкрепят декларацията, която очертава "осезаеми, ограничени във времето и необратими стъпки" към прилагане на решение за две държави.

За разлика от някои други европейски държави, като Испания и Норвегия, Финландия не е признала Палестина като държава. Коалиционното правителство на Финландия е вътрешно разделено по въпроса за официалното признаване.

