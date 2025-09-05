Руският президент Владимир Путин предупреди, че всякакви чуждестранни войски, разположени в Украйна, ще бъдат разглеждани като легитимна цел от Москва, но подчерта, че такива сили няма да бъдат необходими, ако бъде подписано мирно споразумение.

По време на Източния икономически форум във Владивосток в петък, Путин коментира срещата в Париж от четвъртък на така наречената „коалиция на желаещите“ – група държави, които предоставят военна подкрепа на Киев и обещават да изпратят войски след примирието.

„Що се отнася до възможни военни контингенти в Украйна – ако те се появят в Украйна днес, те ще бъдат легитимна цел за руската армия“, заяви Путин.

„Ако бъдат постигнати споразумения, които водят до дългосрочен мир, тогава просто не виждам смисъл от тяхното присъствие на украинска територия. Това е всичко. Защото ако тези споразумения бъдат постигнати, никой не се съмнява, че Русия ще ги изпълни изцяло“, добави той.

Планове за гаранции за сигурност, водени от ЕС

Изказването на Путин дойде след като френският президент Еманюел Макрон обяви, че 26 държави са се ангажирали да предоставят на Украйна гаранции за сигурност след войната, които могат да включват международни сили на суша, море и във въздуха.

Русия многократно е посочвала перспективата за разширяване на НАТО – и амбициите на Киев да се присъедини към Алианса – като една от причините за пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Путин предположи, че всяко чуждестранно военно присъствие би било ненужно, ако бъде постигнат мир.