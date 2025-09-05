СВЯТ
Путин предупреждава, че западните войски в Украйна ще бъдат „легитимна цел“
Тези изказвания бяха направени след изявлението на френския президент Еманюел Макрон, че 26 държави са поели ангажимент за следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, което потенциално включва международни сили на суша, в морето и във въздуха.
Путин отново отправи покана към Зеленски за преки преговори, като заяви, че Москва би била „най-доброто място“ за такава среща. (Снимка: AA) / AA
5 септември 2025

Руският президент Владимир Путин предупреди, че всякакви чуждестранни войски, разположени в Украйна, ще бъдат разглеждани като легитимна цел от Москва, но подчерта, че такива сили няма да бъдат необходими, ако бъде подписано мирно споразумение.

По време на Източния икономически форум във Владивосток в петък, Путин коментира срещата в Париж от четвъртък на така наречената „коалиция на желаещите“ – група държави, които предоставят военна подкрепа на Киев и обещават да изпратят войски след примирието.

„Що се отнася до възможни военни контингенти в Украйна – ако те се появят в Украйна днес, те ще бъдат легитимна цел за руската армия“, заяви Путин.

„Ако бъдат постигнати споразумения, които водят до дългосрочен мир, тогава просто не виждам смисъл от тяхното присъствие на украинска територия. Това е всичко. Защото ако тези споразумения бъдат постигнати, никой не се съмнява, че Русия ще ги изпълни изцяло“, добави той.

Планове за гаранции за сигурност, водени от ЕС

Изказването на Путин дойде след като френският президент Еманюел Макрон обяви, че 26 държави са се ангажирали да предоставят на Украйна гаранции за сигурност след войната, които могат да включват международни сили на суша, море и във въздуха.

Русия многократно е посочвала перспективата за разширяване на НАТО – и амбициите на Киев да се присъедини към Алианса – като една от причините за пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Путин предположи, че всяко чуждестранно военно присъствие би било ненужно, ако бъде постигнат мир.

„Ако бъдат взети решения, които водят до дългосрочен мир, тогава просто не виждам никакъв смисъл от тяхното присъствие на територията на Украйна, точка“, заяви той.

Преки преговори със Зеленски

Путин също така повтори поканата си към украинския президент Володимир Зеленски за преки преговори, като заяви, че Москва би била „най-доброто място“ за такава среща.

„Ако някой наистина иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, град-герой Москва“, каза той.

Според Путин Киев преди това е изключвал контакт с Русия, но сега търси диалог.

Той обеща „100 %“ гаранции за безопасността на всяка украинска делегация, въпреки че отхвърли исканията на Украйна за избор на друго място за среща като „прекомерни“.

Изказванията подчертават както продължаващите заплахи на Москва срещу западната намеса в Украйна, така и усилията ѝ да демонстрира готовност за преговори, дори когато войната продължава вече трета година.

